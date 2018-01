«Die Spieler müssen sich quälen können»

Roger Federer war zu Beginn seiner Karriere keiner, der die Hitze mochte. 2004 erlitt er in Kalifornien einen Sonnenstich, unterlag danach geschwächt in Miami als Nummer 1 einem Teenager, Rafael Nadal. Doch während das Australian Open von einer der gefürchteten Hitzewellen erfasst wird, zeigt er sich als Hardliner und sagt, das gehöre halt dazu. «Wer hierher kommt, weiss, dass es problematisch werden kann.»

Roger Federer wird auch seine dritte Partie am Australian Open in Melbourne in der Night-Session der Rod Laver Arena absolvieren. Die Partie des Titelverteidigers gegen den Franzosen Richard Gasquet ist am Samstag als zweite Partie am Abend nach dem Duell zwischen Angelique Kerber und Maria Scharapowa geplant und beginnt um ca. 11 Uhr Schweizer Zeit. Resultate und Tabellen

Federer fügt an: «Ich selber kam zum Schluss, dass ich damit einfach fertig werden muss. Und beschloss, nach Wimbledon jeweils nicht zu Hause, sondern in Dubai zu trainieren.» Das habe ihn abgehärtet: «Es war zwar nicht lustig. Bei 46 Grad musste ich das Training oft fast abbrechen. Doch als ich dann in Cincinnati bei 36 Grad spielen musste, war das plötzlich einfach.»

Federer hat gut reden

Er verstehe zwar, dass die Hitze auch für Zuschauer, Balljungen, Linienrichter usw. nicht angenehm ist. «Und wer im Dezember bei 15 Grad trainiert oder als 20-Jähriger aus Sibirien erstmals nach Australien kommt, der hat es halt schwer», erklärt er. «Dann gibt es auch Spieler wie früher Rafter, die schwitzen so stark, dass sie das gar nicht kompensieren können.» Man müsse sich deshalb schon überlegen, ab wann nicht mehr gespielt werden sollte.

The brutal 42°C heat really took it's toll on Alize Cornet during her defeat to Elise Mertens pic.twitter.com/Vxy9dH0Bbw — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 19. Januar 2018

Alize Cornet stand kurz vor dem Kollaps und musste in den Schatten ausweichen, um sich auszuruhen.

Dabei hört man in Melbourne immer wieder, Federer habe gut reden: Wenn er wünsche, am Abend zu spielen (wie gegen Struff), werde er ja erhört. Dagegen wehrt er sich: «Ich bin bereit, unter allen Bedingungen anzutreten und würde auch die Hitze als Vorteil für mich betrachten.» Dass er meistens abends spiele, habe auch mit den Wünschen des Fernsehsenders Channel 7 zu tun, der ihn lieber in der Primetime zeige.

Abkühlung am Wochenende

Am Freitag kletterten die Temperaturen weiter auf über 40 Grad. Spieler versuchten, sich mit Eiswesten und Eistüchern abzukühlen, die Zuschauer flüchteten in den Schatten. Am Wochenende wird eine Abkühlung erwartet.