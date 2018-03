Federer legt im Krimi von Miami vor

Natürlich ist die Nummer 1 der Welt aus dem Baselbiet der grosse Favorit gegen Thanasi Kokkinakis, die Nummer 175 im Ranking. Nach ungefähr einer halben Stunde entschied Roger Federer den ersten Satz gegen den 21-jährigen Australier mit 6:3 für sich. Der Schweizer verwertete den ersten Satzball mit einem Ass – wie es sich für einen Tennis-Maestro gehört.

Doch Federer baute im zweiten Satz stark ab, während sich der Australier steigerte. Nicht unverdient gewann der Nobody aus Adelaide den zweiten Satz mit 6:3. Damit muss Federer schon bei seinem ersten Auftritt in Miami über die volle Distanz gehen.

Der dritte Satz

Im dritten Set startet der Favorit wieder stark. Er geht mit zu null 1:0 in Führung. Doch der Australier serviert stark und schnappt sich das Game: 1:1. Es bleibt also spannend in Miami. Der Schweizer ist nicht gewillt, schon früh die Koffer zu packen und bringt sein Aufschlagsgame zum 2:1 durch. Nach langem Hin und Her schnappt der Aussenseiter das vierte Game für sich. Es steht wieder Remis. Es ist also alles andere als ein Spaziergang für Federer. Zum Glück aus Schweizer Sicht legt der Baselbieter wieder vor (3:2).

Halep und Wozniacki bereits out

Am Premier-Turnier der Frauen an gleicher Stätte sind die beiden topgesetzten Spielerinnen in der ersten Woche ausgeschieden. Die Weltranglisten-Erste Simona Halep verlor in der 3. Runde gegen die Polin Agnieszka Radwanska (WTA 32) 6:3, 2:6, 3:6, die als Nummer 2 gesetzte Vorjahresfinalistin Caroline Wozniacki gegen die Olympiasiegerin Monica Puig (WTA 82) 6:0, 4:6, 4:6.

Haleps Führung in der Weltrangliste ist in Miami nicht Gefahr.

Miami, Florida. ATP-Masters-1000- und WTA-Premier-Turnier (16,62 Millionen Dollar/Hart). Männer. 2. Runde: Grigor Dimitrov (BUL/3) s. Maximilian Marterer (GER) 4:6, 6:2, 6:1. Alexander Zverev (GER/4) s. Daniil Medwedew (RUS) 6:4, 1:6, 7:6 (7:5). Juan Martin Del Potro (ARG/6) s. Robin Haase (NED) 6:4, 5:7, 6:2. Tomas Berdych (CZE/10) s. Yoshihito Nishioka (JPN) 6:1, 6:4. Sam Querrey (USA/11) s. Radu Albot (MDA) 7:6 (7:4), 6:1. John Isner (USA/14) s. Jiri Vesely (CZE) 7:6 (7:3), 1:6, 6:3. Fernando Verdasco (ESP) s. Guillermo Garcia-Lopez (ESP) 4:6, 6:0, 6:2.

Frauen. 2. Runde: Agnieszka Radwanska (POL/30) s. Simona Halep (ROU/1) 3:6, 6:2, 6:3. Monica Puig (PUR) s. Caroline Wozniacki (DEN/2) 0:6, 6:4, 6:4. Karolina Pliskova (CZE/5) s. Hsieh Su-Wei (TPE) 6:4, 1:6, 7:6 (7:4). Jelena Ostapenko (LAT/6) s. Timea Babos (HUN) 6:4, 6:4. Venus Williams (USA/8) s. Natalia Wichljanzewa (RUS) 7:5, 6:4. Petra Martic (CRO) s. Kristina Mladenovic (FRA/15) 3:6, 6:4, 6:2.

(fal/sda)