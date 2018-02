Federer zum 5. Mal Weltsportler des Jahres

Die 19. Vergabe der Laureus Sports Awards, der wichtigsten Auszeichnung im Weltsport, stand am Dienstagabend am Mittelmeer ganz im Zeichen von Roger Federer. Erst durfte der 20-fache Grand-Slam-Sieger im Sporting Club von Monte Carlo von Boris Becker die Trophäe für das «Comeback des Jahres» 2017 entgegen nehmen. Und wenig später kehrte er auf die Bühne zurück, denn auch die wichtigste Auszeichnung ging an ihn: Nach zehn Jahren Unterbruch wurde er zum 5. Mal zum Weltsportler gewählt, womit er vor Usain Bolt (4) wieder alleiniger Rekordhalter ist.

? 6 x Laureus Sports Award winner? 8 x @Wimbledon Champion? 6 x @AustralianOpen Champion? 5 x @usopen Champion? World No. 1Say hello to your Laureus World Sportsman of the Year.#Laureus18pic.twitter.com/RM1i9xx1vR– #Laureus18 (@LaureusSport) 27. Februar 2018

Namhafte Konkurrenz

Zur Wahl standen für diese prestigeträchtige Ehrung anhand einer von Sportjournalisten erstellen Liste fünf weitere Kandidaten: Langstreckenläufer Mo Farah, Tour-de-France-Sieger Chris Froome, Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton sowie Cristiano Ronaldo und Rafael Nadal. Der Spanier hatte das vergangene Jahr als Weltranglistenerster beendet, seine Erfolge wurden aber von der Laureus-Jury, die aus über 60 ehemaligen Sportgrössen besteht, als weniger wertvoll eingestuft.

Ein Hauch von Hollywood in Monaco

Federer gewann 2017 nach halbjähriger Verletzungspause sieben Turniere, darunter das Australian Open und Wimbledon, und kam auf eine Gesamtbilanz von 52:5 Siegen. Deshalb avancierte Federer bei der Verleihung auch in der Kategorie «Comeback des Jahres» zum logischen Sieger.

Auch Hug geehrt

Neben Federer war auch Rollstuhl-Leichtathleten Marcel Hug für die alljährlich stattfindende Preisverleihung nominiert. Der 31-jährige Thurgauer wurde bei seiner dritten Nomination nach 2014 und 2017 zum «Behindertensportler des Jahres» gewählt. Hug wurde im vergangenen Jahr dreifacher Weltmeister, zudem gewann er fünf grosse Marathons.

Serena Williams durfte sich über den Pokal der Sportlerin des Jahres freuen. Die Wertung Team des Jahres gewann das Formel-1-Team Mercedes.

