«Papi, hast du gewonnen?»

Nach seinem 20. Grand-Slam-Titel und dem sechsten Erfolg am Australian Open stand für Roger Federer nach einer kurzen Nacht um 10 Uhr der nächste Termin an. Es war der offizielle Fototermin am Government House Drive in der Nähe des Botanischen Gartens am Yarra River.

Dort posierte der Schweizer mit dem Norman Brookes Challenge Cup, der Trophäe, die er liebevoll Norman nennt, und erzählte von einer entspannten, aber kurzen Nacht. «Ich bin einfach nur müde und habe wenig geschlafen. Aber es war ein schöner Abend, weg vom Rampenlicht. Nur mit Freunden und Familie.» Als er frühmorgens ins Hotel zurückkam, schliefen die Kinder noch. «Ich war bei den Mädchen, um zu schauen, ob sie zugedeckt sind», sagte Federer. «Da wurde Myla kurz wach, sprang auf und fragte, ob ich gewonnen hätte. Als ich Ja sagte, freute sie sich mega.» Sie hätten dann ein Foto gemacht, ehe die Mädchen weiterschliefen.

Herunterfahren und Berge geniessen

Der 36-Jährige gab auch Auskunft über seine weiteren Pläne: «Ich bin froh, dass nichts geplant ist für die nächsten Wochen. So kann ich den 20. Grand-Slam-Titel richtig geniessen, denn er ist superspeziell.» Ob er Ende Februar in Dubai antreten wird, will Federer in den kommenden Tagen entscheiden. «Ich wollte zuerst das Australian Open abwarten.»

Auch was die Sandplatzsaison betrifft, lässt er sich alle Optionen offen. «Ich möchte mich bald entscheiden, ob und welche Turniere ich spiele. Da ist noch alles möglich. Ich werde nun in der Schweiz die Berge geniessen, abtauchen, herunterfahren.»

Federer im Park mit dem Pokal

Er beruhigte zudem alle Fans und die Veranstalter, als er bereits vorausschaute auf das Australian Open 2019 und eine mögliche Titelverteidigung. «Ich hoffe schon, dass ich nochmals zurückkommen kann. An der Siegerehrung vergass ich, das zu erwähnen. Ich wollte mich vor allem bedanken in diesem Moment. Klar, ich käme gerne zurück. Und dann traue ich mir den Titel vielleicht auch zu. Aber vielleicht klappt es genau dann nicht.»

Körperlich ohne Probleme

Körperlich fühlt sich Federer viel besser als noch in New York, wobei er seine Füsse und auch ein wenig den Rücken spüre. «Eigentlich geht es mir wunderbar, und es ist schön, so gut durch ein Turnier zu kommen. Körperlich hatte ich in diesen zwei Wochen keine Probleme. Deshalb konnte ich hier befreit aufspielen.»

(rst/sal)