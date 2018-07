Federer hat genug von biederen weissen Shirts

Am Freitag bekommt es Roger Federer in Wimbledon in der 3. Runde mit Jan-Lennard Struff zu tun. Der Deutsche schlug Ivo Karlovic in fünf Sätzen.

Auch wenn der als Nummer 1 gesetzte Schweizer als klarer Favorit in die Partie geht, überlässt er nichts dem Zufall. Am Donnerstag schlug er einige Bälle. Dabei zeigte er sich jedoch nicht in einem gewöhnlichen weissen Trainingsleibchen, sondern trug Figuren aus der «Sesamstrasse» auf der Brust (Video oben). Na, werden da Kindheitserinnerungen wach?

