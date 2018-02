Der 97. Titel für die neue Nummer 1

Nach der Rückeroberung der Spitzenposition in der Weltrangliste hat sich Roger Federer in Rotterdam auch den Turniersieg gesichert. Der 36-Jährige bezwang im Final den zehn Jahre jüngeren Bulgaren Grigor Dimitrov (ATP 5) mit 6:2, 6:2.

Der Favorit liess im ganzen Match keinen Breakball zu und nahm seinem Kontrahenten viermal den Service ab. Gerade einmal 54 Minuten dauerte die Partie, die eine Machtdemonstration des 20-fachen Major-Champions war.

Während Federer auf konstant hohem Niveau agierte, unterliefen Dimitrov zu viele Fehler, insbesondere mit der Rückhand. Ein Rückhandfehler brachte Federer im ersten Satz das Break zum 3:2. Der auch in der Defensive überragende Schweizer war danach mindestens eine Klasse besser als Dimitrov, der sich offenbar mit einem Problem am Fuss herumschlug. Erst mit dem 1:2 im zweiten Satz gewann der Sieger der letzten ATP-Finals wieder ein Game.

Video: Federer bleibt 2018 ungeschlagen

Aufschlag, Volley, Sieg – Die neue Nummer 1 der Welt nutzte seinen ersten Matchball. (Video: Tamedia/SRF)

Für Federer ist es der 97. Titel seiner Karriere. Bis zum Rekord von Jimmy Connors fehlen ihm noch zwölf Turniersiege. In Rotterdam hatte der Baselbieter schon 2005 und 2012 triumphiert, in beiden Jahren setzte er sich dann auch an seinem Lieblingsturnier in Wimbledon durch.

Etwas mehr als 400'000 Euro bringt Federer der Sieg in Rotterdam ein, die Weltranglistenpunkte sind für ihn aber von weit grösserer Bedeutung. Nachdem er sich schon am Freitag die Rückkehr auf Platz 1 gesichert hatte, baute er seinen Vorsprung auf Rafael Nadal dank den insgesamt 500 Punkten für den Turniersieg auf 345 Zähler aus. Das bedeutet, dass Federer auch dann die Nummer 1 bleibt, wenn sein erster Verfolger Ende Monat bei der geplanten Rückkehr auf die Tour das Turnier von Acapulco gewinnen sollte.

Zumindest bis nach dem Masters-1000-Event von Indian Wells, also bis am 18. März, wird Federer die Nummer 1 der Welt bleiben. In der kalifornischen Wüstenstadt, wo er im letzten Jahr das Turnier durch einen Finalsieg gegen Stan Wawrinka gewann, wird er seinen nächsten Auftritt auf der ATP-Tour haben.

(sda)