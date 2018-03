Federer und die Furcht vor Autolärm

Das Miami Open, das Mitte Woche angelaufen ist, wird dieses Jahr zum Abschiedsturnier: Zum 32. und letzten Mal findet es im Crandon Park auf der tropischen Insel Key Biscayne statt. Da Turnierbesitzer IMG wegen Rechtsstreitigkeiten mit Vorbesitzern der Anlage hier nicht weiter investieren darf, findet es ab nächstem Jahr im Hard Rock Stadium der Miami Dolphins statt. Der Besitzer des NFL-Teams, Stephen Ross, hatte sich intensiv bemüht, das Tennisturnier wenigstens im Grossraum Miami zu halten.

«Es ist schade, dass das Turnier Key Biscayne verlässt, ich kenne es auch nur hier», sagt Roger Federer, der Vorjahressieger. Er hofft, dass die neue Anlage qualitativ besser wird, macht sich aber Sorgen: Tenniscourts in riesigen Arenen, wie er es schon im Davis-Cup in Lille oder Arnheim erlebt hat, finde er «nicht das Wahre», vor allem wenn sie nicht ausverkauft seien, sagt er. «Ich hoffe auch, dass wir nicht die ganze Zeit Autobahnlärm hören.» Der Florida Turnpike rauscht neben dem Turniergelände vorbei.

Beim im nördlichen Stadtteil Miami Gardens gelegenen Football-Stadion erfolgte am Montag der Spatenstich zur Tennisanlage, in Anwesenheit des neuen Turnierdirektors James Blake und Serena Williams. Der Centre-Court, der Tribünen für 13'800 Zuschauer erhält, wird im 65'000 Zuschauer fassenden Hauptstadion platziert. Die neue Anlage umfasst 30 Courts, neun mehr als in Key Biscayne, davon 20 beleuchtete. Players Lounge, Garderoben und Fitnessraum werden vergrössert und in ein zweites Hauptstadion integriert.

Nach elf Jahren der dritte Titel

Obwohl Federer drei der letzten fünf Austragungen des Miami Open ausliess, gehört es mit 50 Einzelsiegen bei 16 Starts zu seinen besten Masters-Turnieren. Er gewann 2005 und 2006, musste aber elf Jahre auf seinen nächsten Final und den dritten Titel warten. Leicht fiel ihm der Sieg 2017 nicht. Im Viertelfinal gegen Tomas Berdych musste er zwei Matchbälle abwehren, und gegen Nick Kyrgios gewann er im Halbfinal einen Krimi mit drei Tiebreaks, ehe er Rafael Nadal 6:3, 6:4 besiegte.

Weil er somit 1000 Punkte zu verteidigen hat und Nadal, der wegen seiner Hüftprobleme weiterhin fehlt, nur 600 verliert, müsste Federer nach dem Turnier die Führung in der Weltrangliste an den Spanier abgeben, sofern er nicht mindestens die Viertelfinals erreicht. Er startet nach einem Freilos am Samstag gegen einen Qualifikanten – den Australier Thanasi Kokkinakis (175), ein Gegner, auf den er noch nie getroffen ist. Mögliche Opponenten auf dem Weg unter die letzten Acht sind Fernando Verdasco in Runde 3 und Pablo Carreño Busta im Achtelfinal.

Am Start sind 17 der Top 20. Auf Indian-Wells-Sieger Juan Martín del Potro, dem er trotz drei Matchbällen am Sonntag unterlegen war, könnte Federer frühestens im Endspiel treffen. Der seit elf Partien ungeschlagene ­Argentinier versucht, als achter Spieler das «Sunshine Double» Indian Wells/Miami zu schaffen. Schon viermal gelang dies Novak Djokovic, der heute gegen Benoit Paire beginnt, Federer glückte es letztes Jahr zum dritten Mal.

Miami ist nicht Indian Wells

Der Weltranglistenerste traf nach seinem Abstecher nach Chicago am Dienstag in Miami ein, wo die Bedingungen wegen der feuchten Luft komplett anders sind als im Wüstenklima von Indian Wells. In Florida stiess auch sein Trainer Ivan Ljubicic wieder zu ihm, nachdem er in Kalifornien gefehlt hatte. Nicht nach Miami mitgereist sind seine Eltern, wohl aber seine Familie.