Federer wechselt Marke, der Weltuntergang naht

Der 20-fache Grand-Slam-Sieger spielt in London an seinem Lieblingsturnier im Uniqlo-Outfit. Bis anhin hatte Nike den Maestro ausgestattet – 20 Jahre lang. Klar liessen die Reaktionen im Netz nicht lange auf sich warten.

Da ist vom Ende der Welt die Rede.



LeBron James zu den Los Angeles Lakers, Roger Federer nicht in Nike-Outfit (sondern Uniqlo) in Wimbledon. Die Welt steht nicht mehr lange. — Matthias Nemetz (@Matt_Nem) 2. Juli 2018

Seeing Federer in anything but Nike is weird. Feels even weirder to see him in Uniqlo — Matt Birnbach (@mattbirnbach) 2. Juli 2018

Federer in Uniqlo-Kleidern spielen zu sehen, findet Matt Birnbach einfach nur befremdend.

Diesem Fan bricht es das Herz. Gleichzeitig vermisst er das bekannte RF-Logo.



Heartbreak 💔 to see him in Uniqlo.

He also can't use the RF logo now as it belongs to @Nike.

Why Roger Why😭#Roger #nike #UNIQLO pic.twitter.com/SrCR3azny9 — Gaurav Athalekar (@gauru8) 2. Juli 2018

Livvy ist es irgendwie unangenehm, wenn die Kamera ins Publikum schwenkt und da alle mit Nike-Kleidern sitzen.



Every time they flick to the audience and show people covered in Nike and RF, I feel uncomfortable — Livvy (@Crackrobat) 2. Juli 2018

Hier kann es jemand einfach nicht verstehen, wie man Federer ziehen lassen konnte.



Wtf are you doing @Nike first @ManUtd now @rogerfederer how dafck are we supposed to wear ur brand if you let the best champions go 😑 #federer #UNIQLO — LifeIsBetterAt150bpm (@BreakDownLow) 2. Juli 2018

Es fühlt sich einfach nicht richtig an, Federer im Uniqlo-Outfit zu sehen.



Federer nicht in Nike Klamotten zu sehen, fühlt sich irgendwie nicht richtig an.#Wimbledon #Federer — Florian Pühra (@FPhra) 2. Juli 2018



