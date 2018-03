Federers mögliche Finalgegner stehen fest

Der schon länger feststehende erste Halbfinal zwischen dem topgesetzten Roger Federer und dem Kroaten Borna Coric (ATP 49) wird am Samstag um 19 Uhr Schweizer Zeit beginnen. Im Anschluss messen sich Juan Martin Del Potro und Milos Raonic. Es wird zum Duell zweier Aufschlaggiganten – Del Potro misst 1,98 Meter, Raonic 1,96.

Juan Martin Del Potro, der sich zuletzt auch dank seinem Sieg am Hartplatzturnier in Acapulco an die 8. Stelle der Weltrangliste verbessert hatte, musste im Viertelfinal gegen den Deutschen Philipp Kohlschreiber über drei Sätze gehen – wie in der Runde zuvor schon gegen seinen argentinischen Landsmann Leonardo Mayer. Kohlschreiber gewann den ersten Satz. Im Entscheidungssatz gab ein einziges Break (zum 3:2) den Ausschlag zugunsten von Del Potro, der sich schliesslich mit 3:6, 6:3, 6:4 durchsetzte.

Überraschender Frauenfinal

Bei den Frauen stehen sich überraschend die ungesetzte Japanerin Naomi Osaka (WTA 44) und die ebenfalls 20-jährige Russin Daria Kassatkina (WTA 19) im Final gegenüber. Osaka liess im Halbfinal der Weltranglisten-Ersten Simona Halep aus Rumänien keine Chance. Nach dem 3:3 im ersten Satz gewann die Aussenseiterin die restlichen neun Games.

Umstrittener verlief die Partie zwischen Kassatkina und Venus Williams (WTA 8), die nach 2:48 Stunden mit 4:6, 6:4, 7:5 endete. Die Amerikanerin gab im dritten Durchgang eine 2:0-Führung aus der Hand. Während Osaka noch kein Turnier auf WTA-Stufe gewonnen hat, sicherte sich Kassatkina im vergangenen Jahr den Titel in Charleston.

(sda)