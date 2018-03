Gavrilova wirft Schläger in Richtung Balljungen

Tennisprofis durchlaufen oft emotionale Momente in einem Match. So auch Daria Gavrilova beim ihren Duell gegen Madison Brengle im mexikanischen Acapulco. Nach einem Doppelfehler, der zu einem Break führte, entlud sich der Frustpegel bei der Australierin. Sie warf beim Gang zur Bank das Racket auf den Boden. Um Haaresbreite verfehlte das Sportgerät den (unschuldigen) Balljungen. Dafür knallte das Racket gegen den Schiedsrichterstuhl. Selbst nach einer Ermahnung durch den Umpire zeigte die 23-Jährige keine Reue.

Daria Gavrilova is lucky the racquet missed the ball boy and she was not disqualified.#Acapulco#AMT2018pic.twitter.com/dZGecYNY3K– Ashish TV (@Ashish__TV) 26. Februar 2018

Erstaunlicherweise blieb die Aktion ohne Folgen – bisher wenigstens. Das verwunderte wiederum Gavrilovas Landsmann Nick Kyrgios. «Für solch eine Aktion würde ich sechs Jahre gesperrt werden und wäre die Schlagzeile in den Zeitungen und im Fernsehen für einen Monat», twitterte der Tennisprofi, bekannt als «Bad Boy» und Flegel in der Tennisszene.

I would be banned for 6 years and been on every paper and news channel for the next month https://t.co/zyQLl2i6eA– Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) 27. Februar 2018

Gavrilova gewann übrigens die Partie doch noch in drei Sätzen. Und nach dem Sieg gegen Veronica Capede (ebenfalls in drei Sets) steht die Australierin in den Viertelfinals.

(fal)