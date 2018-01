Schmerzfrei zur grossen Revanche gegen Federer

Es gab Tage, an denen zermürbte Tomas Berdych Roger Federer mit seiner Schlaggewalt. Tage, an denen der Schweizer am Tschechen verzweifelte und grosse Träume platzten. 2004 an den Sommerspielen in Athen war so ein Tag, 2010 in Wimbledon und 2012 am US Open ebenfalls. Es ist lange her.



Sechsmal schlug Berdych den Baselbieter in 25 Begegnungen, wovon die drei erwähnten Coups herausragen. Inzwischen wartet er seit knapp fünf Jahren auf den nächsten Triumph gegen den ewigen Federer, acht Niederlagen haben sich in dieser Zeit aneinandergereiht. Zum bevorstehenden Viertelfinal-Duell (Mittwoch ab 9.30 Uhr im Ticker) sagte er: «Wenn es gegen Federer einen Plan oder einen Schlüssel zum Erfolg gibt, würde ich das gerne wissen.» Vor Jahresfrist deklassierte ihn Federer in der 3. Runde, worauf beim Schweizer der Glaube erwuchs, nach der sechsmonatigen Pause zu Grossem fähig zu sein.

Umfrage Wer könnte Federer auf dem Weg zur Titelverteidigung noch stoppen? Tomas Berdych im Viertelfinal

Hyeon Chung im Halbfinal

Marin Cilic im Final

Kyle Edmund im Final

Keiner, Federer holt sich seinen 20. Grand-Slam-Titel.

Der Rücken spielt wieder mit

Während dem Altmeister ein Traumjahr gelang, blieb Berdych 2017 ohne Turniersieg. Nach dem verlorenen Wimbledon-Halbfinal (gegen Federer) kamen die Rückenschmerzen, im Oktober brach er die Saison ab. Die Beschwerden haben ihn im Ranking bis auf Platz 20 abrutschen lassen, schlechter war er seit März 2010 nicht mehr klassiert. In Melbourne hat der 32-Jährige bisher jedoch einen starken Eindruck hinterlassen. Seine simple Erklärung: «Die Rückenschmerzen sind weg, das ist der Unterschied.»

Federer ist gewarnt, schliesslich stuft er Berdych – einer der besten Spieler ohne Grand-Slam-Titel, der jedoch als nervenschwach gilt – selbst dann als gefährlich ein, wenn dieser «nicht gut spielt». Der 36-Jährige sagte nach dem gewonnenen Achtelfinal gegen Fucsovics: «Die letzten paar Male lief es mir sehr gut gegen Berdych.» Er vergass jedoch nicht zu erwähnen: «In Miami musste ich Matchbälle abwehren.»

