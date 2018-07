«Mirka ist so bossy und ich mag es»

Am 23. Juli werden Charlene und Myla Federer neun Jahre alt. Aktuell schickt sich ihr Papa Roger an, in seinem Wohnzimmer, dem Centre Court in Wimbledon, den neunten Grand-Slam-Titel seines Lieblingsturniers zu ergattern. Das wäre doch eine schöne Zahl: der neunte Titel zum neunten Geburtstag der beiden Girls.

Mirka Federer schaute ihrem Mann bei der Arbeit wie gewohnt zu.

Mit diesen Zahlenspielen beschäftigen sich Myla und Charlene, die heute ihrem Vater bei der Arbeit – der Baselbieter siegte in der ersten Runde gegen den Serben Dusan Lajovic 6:1, 6:3, 6:1 –zugesehen haben, sicherlich nicht. Wobei zugesehen etwas übertrieben wäre. Eines der beiden Mädchen kümmerte sich lieber liebevoll um die Haare eines etwas älteren Mädchens. Bei diesem handelte es sich um die Tochter von Federer-Manager Tony Godsick.

Auch Frau Federer sah zu

Im Video ist auch Rogers Frau Mirka zu sehen. Die 40-Jährige begleitet ihren Ehemann traditionell an die Grand-Slam-Turniere. Mirka Federer zeigte sich auf der Tribüne, gewohnt stylish – und mit einer neuen Frisur?

Die Reaktionen sind fast durchwegs positiv

