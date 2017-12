Tennis-Ass lässt tief blicken

Genie Bouchard ist 23, hübsch und Tennis-Profi. Im Oktober 2014 war die Kanadierin die Weltnummer 5 – nachdem sie am Australian Open und French Open im Halbfinal und in Wimbledon gar im Final gestanden hatte – und schickte sich mit bereits 20 Jahren an, die Tennis-Welt im Sturm zu erobern.

Heute sieht die Realität anders aus. Bouchard ist in der Weltrangliste abgestürzt und nur noch die Nummer 83 der Welt, sie besticht nicht mehr mit ihrem Spiel. Das scheint ihr aber nichts auszumachen, «es gibt Leute, die viel schlimmere Zeiten erleben», sagte sie der «South China Morning Post».

Da hat sie nicht unrecht, aber als Spitzensportlerin könnte das die falsche Einstellung sein. Bouchard fügte an: «Ob mein Ranking von fünf auf 50 fällt –was es getan hat – oder von 50 auf 80 bedeutet immer noch, dass ich zu den Top 100 der besten Tennisspielerinen der Welt gehöre. Ich habe trotzdem ein überragendes Leben. Ich kann nicht sagen, dass es für mich hart ist, was ich durchmache.»

Fans dürstet es nach Bildern

Ja, sie geniesst ihr Leben im Rampenlicht wahrhaftig. Denn Eugenie, wie sie mit komplettem Namen heisst, zeigt sich zwar auf dem Court wenig erfolgreich, dafür umso mehr auf Social Media von ihrer sexy Seite. Die Rechtshänderin, die in Montreal geboren wurde, weiss ganz genau, wie sie sich in Szene setzen muss, um ihre 1,5 Millionen Follower auf Instagram bei Laune zu halten: Sie zeigt Haut, aber nicht zu viel, und setzt, wenn immer möglich, ihr charmantestes Lächeln auf.

