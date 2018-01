Ein Spaziergang für die Nummer 1 der Welt

Rafael Nadal, die Weltnummer 1 aus Spanien, siegte in der Night-Session in der Rod Laver Arena von Melbourne gegen Victor Estrella Burgos aus der Dominikanischen Republik 6:1, 6:1, 6:1.

Für Nadal war es die erste Partie in dieser Saison, nachdem er die Teilnahme an der Exhibition in Abu Dhabi und am ATP-Turnier in Brisbane wegen Knieproblemen abgesagt hatte. Nächster Gegner des Vorjahresfinalisten ist in der 2. Runde der Argentinier Leonardo Mayer.

Schwarzer Tag für die USA

Neben Nadal schafften von den Mitfavoriten in der oberen Tableauhälfte auch der letztjährige Halbfinalist Grigor Dimitrov und Nick Kyrgios ohne Probleme den Einzug in die nächste Runde, Marin Cilic hatte gegen den kanadischen Qualifikanten Vasek Pospisil zu kämpfen. Von den Gesetzten scheiterten unter anderen Jack Sock (ATP 9) aus den USA und der US-Open-Finalist Kevin Anderson (ATP 12).

Noch mehr Überraschungen setzte es im Turnier der Frauen ab. Neben Venus Williams scheiterten auch die US-Open-Siegerin Sloane Stephens, die der Chinesin Zhang Shuai 6:2, 6:7 (2:7), 2:6 unterlag, und Coco Vandeweghe (WTA 9). Die Slowakin Dominika Cibulkova, die 2014 in Melbourne den Final erreicht hatte, und die Russin Jekaterina Makarowa schieden ebenfalls aus.

Australian Open. Grand-Slam-Turnier (38,3 Millionen Franken/Hart). Einzel, 1. Runde. Männer: Rafael Nadal (ESP/1) s. Victor Estrella Burgos (DOM) 6:1, 6:1, 6:1. Grigor Dimitrov (BUL/3) s. Dennis Novak (AUT) 6:3, 6:2, 6:1. Marin Cilic (CRO/6) s. Vasek Pospisil (CAN) 6:2, 6:2, 4:6, 7:6 (7:5). Yuichi Sugita (JPN) s. Jack Sock (USA/8) 6:1, 7:6 (7:4), 5:7, 6:3. Pablo Carreño Busta (ESP/10) s. Jason Kubler (AUS) 7:5, 4:6, 7:5, 6:1. Kyle Edmund (GBR) s. Kevin Anderson (RSA/11) 6:7 (4:7), 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Matthew Ebden (AUS) s. John Isner (USA/16) 6:4, 3:6, 6:3, 6:3. Nick Kyrgios (AUS/17) s. Rogerio Silva Dutra (BRA) 6:1, 6:2, 6:4. Gilles Muller (LUX/23) s. Federico Delbonis (ARG) 7:5, 6:4, 6:3. Diego Schwartzman (ARG/24) s. Dusan Lajovic (SRB) 6:2, 3:6, 7:5, 4:6, 11:9. Yoshihito Nishioka (JPN) s. Philipp Kohlschreiber (GER/27) 6:3, 2:6, 6:0, 1:6, 6:2. Damir Dzumhur (BIH/28) s. Paolo Lorenzi (ITA) 3:6, 2:6, 7:6 (7:5), 6:2, 6:4. Andrej Rublew (RUS/30) s. David Ferrer (ESP) 7:5, 6:7 (6:8), 6:2, 6:7 (6:8), 6:2. Pablo Cuevas (URU/31) s. Michail Juschni (RUS) 7:6 (9:7), 6:3, 7:5.

Frauen: Belinda Bencic (SUI) s. Venus Williams (USA/5) 6:3, 7:5. Kateryna Bondarenko (UKR) s. Viktorija Golubic (SUI) 7:6 (7:3), 4:6, 6:2. Caroline Wozniacki (DEN/2) s. Mihaela Buzarnescu (ROU) 6:2, 6:3. Jelina Switolina (UKR/4) s. Ivana Jorovic (SRB) 6:3, 6:2. Jelena Ostapenko (LAT/7) s. Francesca Schiavone (ITA) 6:1, 6:4. Timea Babos (HUN) s. Coco Vandeweghe (USA/10) 7:6 (7:4), 6:2. Julia Görges (GER/12) s. Sofia Kenin (USA) 6:4, 6:4. Zhang Shuai (CHN) s. Sloane Stephens (USA/13) 2:6, 7:6 (7:2), 6:2. Anastasia Pawljutschenkowa (RUS/15) s. Kateryna Koslowa (UKR) 3:6, 6:4, 6:3. Magdalena Rybarikova (SVK/19) s. Taylor Townsend (USA) 6:0, 7:5. Daria Kassatkina (RUS/22) s. Anna Karolina Schmiedlova (SVK) 6:0, 6:3. Kaia Kanepi (EST) s. Dominika Cibulkova (SVK/24) 6:2, 6:2. Marta Kostjuk (UKR) s. Peng Shuai (CHN/25) 6:2, 6:2. Kiki Bertens (NED/30) s. Catherine Bellis (USA) 6:7 (5:7), 6:4, 6:2. Irina-Camelia Begu (ROU) s. Jekaterina Makarowa (RUS/31) 3:6, 6:4, 8:6. Anett Kontaveit (EST/32) s. Aleksandra Krunic (SRB) 6:4, 7:5. Luksika Kumkhum (THA) s. Johanna Larsson (SWE) 6:3, 7:5. - Bencic trifft in der 2. Runde auf Kumkhum.

(fal/sda)