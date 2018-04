Trotz Aus: Vögele ist eine kleine Siegerin

Mit Stefanie Vögele scheiterte am neuen WTA-Turnier in Lugano im Halbfinal die letzte Schweizerin. Die Aargauerin war im zweiten Spiel des Tages gegen die Weissrussin Arina Sabalenka mit 4:6, 2:6 chancenlos - und ist dennoch eine Siegerin.

Wegen des konstanten Regens an den ersten fünf Turniertagen mussten die Frauen im TC Lido am Samstag gleich zweimal – zu Viertel- und Halbfinal – antreten. Ein Sieg, eine Niederlage lautete am Ende die Bilanz von Stefanie Vögele – und sie darf damit zufrieden sein. Als Nummer 119 mit einer Wildcard ins Feld gekommen, gewann sie bei ihrem ersten Sandplatz-Turnier drei Spiele und kehrt am Montag in die Top 100 der Weltrangliste zurück.

Im Halbfinal, Vögeles zehnten insgesamt und zweiten in diesem Jahr, war gegen die erst 19-jährige Weissrussin Arina Sabalenka (WTA 61) aber kein Kraut gewachsen. Vom zweiten Finaleinzug nach Acapulco Anfang März war sie weit entfernt; nicht zuletzt, weil der aufstrebende Teenager aus Osteuropa gross aufspielte. Die kräftige, ungemein druckvoll und kompromisslos spielende Sabalenka kam in der nur 68 Minuten dauernden Partie auf die fantastische Zahl von 32 Winnern, bei nur 14 unerzwungenen Fehlern.

Bereits im Viertelfinal gegen die Italienerin Camila Giorgi war Sabalenka im Express-Tempo unterwegs gewesen, während Vögele beim 6:4, 6:3 gegen die deutsche Qualifikantin Tamara Korpatsch doch etwas mehr beissen musste. Die Müdigkeit wollte die 28-jährige Aargauerin nicht als Grund für die klare Niederlage heranziehen. «Ich fühlte mich eigentlich immer noch gut», meinte sie. Es ging einfach zu schnell. Wenn Sabalenka, die erstmals in einen WTA-Final einzog, so spielt, wird noch manch andere Gegnerin Probleme gegen sie haben.

French Open, aber kein Fed Cup

Auch Vögele darf sehr zuversichtlich auf die nächsten Wochen blicken. Dank den in Lugano gewonnenen Punkten wird sie am French Open - und aller Voraussicht nach auch fünf Wochen später in Wimbledon – im Hauptfeld stehen. Das sind garantierte knapp 100'000 Franken Preisgeld. Nach den von Verletzungen und familiären Schicksalsschlägen geprägten Jahren ist das Balsam.

Nicht von der guten Form Vögeles profitieren kann das Schweizer Fed-Cup-Team, das nächste Woche im Abstiegs-Playoff in Rumänien vor einer Herkules-Aufgabe steht. Am Samstagabend sagte die ehemalige Nummer 42 der Welt sowohl für den Fed Cup als auch für das Turnier in Istanbul (ab 23. April) ab. «Wenn ich Fed Cup spiele, will ich 100 Prozent bereit sein», erklärte sie.

Die vier Spiele in vier Tagen so kurz nach der anstrengenden Amerika-Tournee und einer 24-stündigen Anreise von Mexiko ins Tessin haben aber physisch und mental ihren Tribut gefordert. «Ich habe in den letzten zwei Monaten so viele Turniere gespielt, dass ich entschieden habe, mich zu erholen und in den nächsten Wochen zu trainieren.» Letztmals stand Vögele vor gut vier Jahren im Fed Cup im Einsatz.

Finalgegnerin von Sabalenka ist am Sonntag die als Nummer 2 gesetzte Australian-Open-Halbfinalistin Elise Mertens (WTA 20). Die Belgierin zeigte sich am Samstag als wahre Marathon-Frau. Sie gewann Viertel- und Halbfinal jeweils in drei Sätzen und zog anschliessend auch im Doppel an der Seite von Landsfrau Kirsten Flipkens in den Final ein.

(sda)