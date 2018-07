Wenn du deinen Papi mit dem Pokal entdeckst

Novak Djokovic sichert sich zum vierten Mal nach 2011, 2014 und 2015 den Wimbledontitel. Im Final liess er dem als Nummer 8 gesetzten Südafrikaner Kevin Anderson keine Chance und gewann in 2:18 Stunden 6:2, 6:2, 7:6 (7:3). Für den Serben ist es der erste Major-Titel seit 2016. Damals hatte Djokovic in Melbourne und Paris triumphiert.

Für Djokovic ist der 13. Major-Titel ein besonderer: Sein kleinster Fan, sein bald vierjähriger Sohn Stefan, war bei der Pokalübergabe auf dem Centre Court dabei.

Der Moment, wenn du deinen Vater mit dem Pokal entdeckst:

