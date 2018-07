Zwei Hünen, ein Ziel – der Wimbledonfinal

Nach dem Fünfsatzsieg gegen Roger Federer trifft Kevin Anderson im Halbfinal auf den Amerikaner John Isner. Der Südafrikaner hat erst drei von 11 Duelle gegen den Aufschlagstarken 33-Jährigen gewonnen. Das letzte Aufeinandertreffen liegt allerdings bereits drei Jahre zurück. Zuletzt spielten sie in 2015 in Indian Wells gegeneinander, dort gewann Isner in zwei Sätzen mit 7:6 6:2.

