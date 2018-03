Zittersieg für Belinda Bencic

Belinda Bencic (WTA 68) kam in der Mojave-Wüste zum ersten Sieg seit dem Überraschungserfolg über Venus Williams in der Startrunde des Australian Open. Seither hatte sie vier Partien hintereinander verloren. Auch gegen Timea Babos (WTA 43) drohte wieder eine Niederlage. Zuerst nach dem ersten Satz, den die Ungarin in nur 30 Minuten 6:1 gewann. Später im Entscheidungssatz, als sich Babos beim Stand von 5:4 ein Matchball bot.

«Ich realisierte gar nicht, dass ich einen Matchball abwehrte», sagte Belinda Bencic hinterher. «Es war vor allem im dritten Satz ein intensives Spiel. Wir waren beide am Ende unserer Kräfte.»

Keine Wende gelang Timea Bacsinszky (WTA 42). Im ersten Turnier nach einer mehrwöchigen Pause (um die letzten Herbst operierte Hand zu schonen) unterlag Bacsinszky der Chinesin Qiang Wang (WTA 55) in 1:48 Stunden 0:6, 6:4, 2:6.

