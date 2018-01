«Unglaublich, Opa!»

So viel Zeit muss sein. Roger Federer hat nach seinem grossen Sieg Bundespräsident Alain Berset am Draht.

Wenn Federer Geschichte schreibt, schauen auch die Tenniskollegen zu. Allen voran Stan Wawrinka, der mit Humor auf das Alter seines Landsmann anspielt und ihn kurzerhand als «papy» bezeichnet, was übersetzt «Opa» bedeutet.

Der im Viertelfinal unterlegene Tomas Berdych gehört ebenfalls zu den Gratulanten.

Mit Billie Jean King meldet sich eine Tennislegende zu Wort. Die US-Amerikanerin gewann einst 12 Grand-Slam-Titel.

Chris Evert, ebenfalls Amerikanerin und gar 18-fache Major-Siegerin, zeigt sich emotional nach dem Triumph des Schweizers.

Nobody makes me cry like Roger Federer...no one... there is no one like him... — Chris Evert (@ChrissieEvert) 28. Januar 2018

Auch Boris Becker widmet dem Maestro ein paar Zeichen.

Natürlich darf Edel-Fan Lindsey Vonn in dieser Liste nicht fehlen. Zur Erklärung, warum die Ski-Königin dem Baselbieter 20 Ziegen widmet: Goat, das englische Wort für Ziege, ist gleichzeitig ein Akronym für «greatest of all time».

And that my friends is why Roger is my hero and a LEGEND!!! 100% the GOAT!!! No question about it!!! 20x grand slam titles 6x Ausi Opens! #lifeinspiration @rogerfederer 🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐 — lindsey vonn (@lindseyvonn) 28. Januar 2018

Das wird Federer besonders freuen. Sein Herzensclub weist auf eine hübsche Parallele hin.

Nati-Captain Stephan Lichtsteiner ist aus dem Häuschen.

Congratulations @rogerfederer for your 20th Grand Slam 🔝👏 🏆!

You are simply phenomenal ... out of this world! I take my hat off 🎩 to King Roger 👑 — Stephan Lichtsteiner (@LichtsteinerSte) 28. Januar 2018

Gleiches gilt für Real-Star und Tennisfan Toni Kroos.

Auch Weltmeisterkollege Mesut Özil verneigt sich vor Federer.

What an athlete! The greatest tennis player ever 🎾🏆 20 Grand Slams!!! 👏🏼 Congrats @rogerfederer! 🇨🇭 #AusOpen — Mesut Özil (@MesutOzil1088) 28. Januar 2018

(20 Minuten)