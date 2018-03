Ex-NBA-Star holt Oscar und disst TV-Moderatorin

Die Basketball-Legende Kobe Bryant hat jetzt auch einen Oscar in der Trophäen-Sammlung. Bryant wurde am Sonntag in Hollywood mit dem Preis für den besten animierten Kurzfilm ausgezeichnet. Bryant amtete bei «Dear Basketball», einer Hommage an den Sport, durch den der 39-Jährige zu einer amerikanischen Ikone wurde, als Executive Producer und Autor.

Der ehemalige Spieler der Los Angeles Lakers dankte der US-Filmakademie bei Entgegennahme der goldenen Statue während der Gala im Dolby-Theater für die «unglaubliche Ehre». Bryant hatte seine grosse Karriere im Basketball vor knapp zwei Jahren beendet. Der Shooting Guard hatte all seine 20 NBA-Saisons mit den Lakers bestritten und mit der kalifornischen Franchise fünf Meistertitel gehamstert.

Kobe adds an Oscar to his legacy 👏 pic.twitter.com/vIe3DhwK7c — Bleacher Report (@BleacherReport) 5. März 2018

Gratulationen von Ex-Mitspielern

Bryant konnte sein Glück kaum fassen: «Das fühlt sich besser an, als einen Meistertitel zu gewinnen.»



Make it 5 rings and 1 Oscar for @kobebryant. pic.twitter.com/zRj6YqNMfX — ESPN (@espn) 5. März 2018

Die ehemaligen Basketball-Gegner und -Kollegen sparten nach Bryants Triumph via Twitter nicht mit lobenden Worten. Shaquille O'Neal, einst Lakers-Center und Teamkollege – zwischen Bryant und O'Neal herrschte jahrelang eine angespannte Beziehung –, gratulierte Kobe und schrieb, er sei stolz, und – mit einem Augenzwinkern – auch eifersüchtig.



Congrats to KOBE first Oscar that’s big bro #dearbasketball. Proud of you, Big honor for you and your family. I’m jealous lol — SHAQ (@SHAQ) 5. März 2018

Der ebenfalls zurückgtretene Paul Pierce fragte, was nach NBA-Titeln und dem Oscar als Nächstes folge.



Props to #BlackMamba b-ball titles Oscars what’s next — Paul Pierce (@paulpierce34) 5. März 2018

Der aktuelle Superstar LeBron James liess es sich ebenfalls nicht nehmen, seinem Freund und geschätzten Gegenspieler zu gratulieren.



Rassistischer Spruch miteinbezogen



Der Forward der Cleveland Cavaliers, der als aktuell bester Spieler der Welt gilt, liess es sich dabei nicht nehmen, nochmals einen Vorfall anzusprechen, der kürzlich für Furore gesorgt hatte. Nachdem James und NBA-Kollege Kevin Durant öffentlich US-Präsident Donald Trump kritisiert hatten, hatte Laura Ingraham vom TV-Sender Fox News einen rassistisch konnotierten Satz geäussert: Die Basketballer sollen «den Mund halten und dribbeln – shut up and dribble».

Sowohl Bryant in seinem Speech nach dem Oscar-Gewinn wie auch James nahmen diesen Spruch nochmals auf. Bryant sagte: «Als Basketballspieler sollen wir den Mund halten und dribbeln. Aber ich bin glücklich, dass wir ein wenig mehr als das gemacht haben.»



Diese öffentliche Kritik kam bei den Fans gut an.



But did y'all hear what Kobe said?

He definitely took a shot at Laura Ingraham's racist "shut up and dribble" remarks. #Oscars — Jasmyn Lawson (@JasmynBeKnowing) 5. März 2018

Kobe Bryant, accepting the award for Best Short Film: "As basketball players, we're supposed to shut up and dribble."



In your FACE, Laura Ingraham!! — Woody Tobias Jr (@woody_tobias) 5. März 2018

(hua/sda)