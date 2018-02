7 Gründe, auf Tom Brady neidisch zu sein

Schaust du dir die Superbowl 52 an?

Hoffen auf den Ersatzmann



Alle Welt spricht von Tom Brady, aber am Sonntag ist da auch noch sein Gegenüber: Nick Foles, Quarterback der Philadelphia Eagles. Der 1,94 m grosse und 110 kg schwere Spielführer war zu Beginn der Saison nicht Starting Quarterback. Erst als sich die Nummer 1, Carson Wentz, der sich dank starker Leistungen auf bestem Weg zum MVP der NFL befand, einen Kreuzbandriss zuzog, übernahm Foles und führte die Eagles in die Superbowl.

Superbowl 52 im TV



In der Schweiz können sich die Interessierten den Mega-Event in der Nacht auf Montag (Spielbeginn 0.30 Uhr) auf Prosieben live im TV anschauen. Auch der Sport-Streaming-Dienst DAZN überträgt live. Wer sich den Originalkommentar und auch die aktuellen Werbespots unbedingt ansehen will, braucht den NFL Game Pass. Die Superbowl ist für 11 Euro zu haben.