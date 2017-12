Darts-Profi lenkt seinen Gegner absichtlich ab

«Ein Spieler muss verzweifelt sein, wenn er das tut. Aber mit all dem Geld, das im Spiel ist, werden es einige versuchen, weil sie nur dem grossen Geld nachjagen», kommentierte der zweifache WM-Final-Teilnehmer Bobby George den Vorfall. Was meinte er genau damit?

Er meinte Justin Pipe. Diese stand in der ersten Runde der Darts-WM kurz vor dem Ausscheiden. Er lag gegen Bernie Smith zurück, der neuseeländische Qualifikant hatte die Chance, den Sack zuzumachen und in die nächste Runde einzuziehen. Und was machte der Engländer, als Smith zu seinen letzten Pfeilen ansetzte? Er näherte sich seinem Kontrahenten und hustete genau im richtigen Moment (siehe Video oben).

Pipe ist sich keiner Schuld bewusst

Und siehe da, Smith verfehlte. Pipe konnte in der Folge das Spiel drehen und rettete sich eine Runde weiter. Dort traf er auf den 16-fachen Weltmeister Phil Taylor. Gegen ihn hatte er aber keine Chance und verlor 0:4. Wegen seinem unfairen Verhalten in der ersten Runde wurde Pipe von den rund 3000 Zuschauern gnadenlos ausgepfiffen.

Für sein unfaires Verhalten gegen Smith muss Pipe eine Busse von bis zu 24'000 Franken befürchten, sofern er von der Darts Regulation Authority für schuldig erklärt wird. Der 46-Jährige selber bestreitet das Vergehen: «Ich würde niemals etwas tun, das einen anderen Spieler aus dem Konzept bringt, und Bernie hat an diesem Abend auch nichts zu mir gesagt. Wie ich das sehe, gibt es für ihn kein Problem. Die Aufregung spottet jeglicher Verhältnismässigkeitl.» Möglicherweise hat Pipe seinen Spitznamen «The Force» auch ein wenig zu offensiv ausgelegt.

Einige furzen sogar

Die Weltnummer 2, Peter Wright, äusserte sich nicht direkt zu Pipe, meinte aber, dass Spieler, die husten würden, «schwach» und «verängstigt» seien. Ex-Profi Bobby George fügte an: «Ich kenne alle Tricks: an den Dart-Flights herumschnippsen, an deinem Gegner vorbeilaufen, die Darts zusammenklopfen, husten – und einige furzen sogar. Das bringt mich wirklich aus der Fassung.»

