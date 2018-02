Darum fehlt es MMA in der Schweiz an Akzeptanz

Was für ein Unterschied: In Russland gibt es 20'000 aktive, gemeldete Amateur-Kämpfer, in der Schweiz sind es 300 MMA-Fighter, die in den letzten fünf Jahren an Wettkämpfen teilgenommen haben. Dieser Vergleich zeigt auf, wie klein die Mixed-Martial-Arts-Community bei uns noch ist.

An diesem gemischten, eintägigen Amateur-Kampfsportturnier in Basel am Samstag, 17. Februar, gibt es Kämpfe in den Sportarten MMA, Muay Thai, Grappling, usw. zu sehen. Es kämpfen von jung bis alt, Wettkämpfer auf diversen Levels. Es ist das erste internationale Turnier in diesem Grössenformat in der Schweiz, mit rund 370 Startern aus 9 verschiedenen Ländern. (hua)

Aber: Das Interesse an der Sportart nimmt seit einigen Jahren stetig zu. «Fast jeden Monat bietet ein Gym neu MMA-Kurse an. Auch bestehende Kampfsportzentren erweitern ihr Angebot. Im Vergleich zu Russland und den USA steckt MMA in der Schweiz wie auch in Europa in den Kinderschuhen. Im internationalen Vergleich besteht Nachholbedarf», erklärt Steven Jencic, Verbandspräsident von SAMMAF (Swiss Amateur MMA Federation).

Schwierige Sponsorensuche

Natürlich hinkt der Vergleich mit Russland etwas. Denn im flächengrössten Land der Welt leben ungefähr 145 Millionen Menschen, in der Schweiz sind es rund 8 Millionen. «Und der russische MMA-Verband wird staatlich gefördert», sagt Jencic. Davon ist man hierzulande weit entfernt. Um MMA in der Schweiz grösser zu machen, braucht es mehr Geld. «Es ist extrem schwierig, Sponsoren zu finden, für Kampfsportarten im Allgemeinen, MMA im Speziellen. Wenn Sponsoren ausbleiben, kann man keine Gelder ins Marketing einfliessen lassen, um mehr Interessenten zu erreichen oder bekanntere Kämpfer für Events zu holen.»

Zudem fehle es hier an Akzeptanz vonseiten der Bevölkerung, es brauche noch viel Aufklärungsbedarf. «Die Leute denken, es sei ein Strassenkampf, bei dem man weiter schlagen kann, wenn einer am Boden liegt», erklärt Jencic. Dem sei natürlich nicht so, sowohl der Stand- als auch der Bodenkampf gehörten als Element zu MMA. Es sei ein falsches Bild, wenn man denke, die Fighter prügelten auf einen Wehrlosen ein. «Es handelt sich vielmehr um eine komplexe Mischung verschiedener Kampfsportarten, die Raffinesse und jahrelanges Training benötigt.»

Oezdemir war ein Türöffner

In der Schweiz gibt es heute rund 25 Clubs, die primär auf MMA spezialisiert sind. «Einige Clubs rüsten um und legen mehr Wert auf MMA. Deshalb ist es schwierig, eine genaue Angabe zu machen. Ich würde sagen, es gibt mittlerweile beinahe in jedem Kanton mehrere Clubs, die MMA anbieten», schätzt Jencic.

Zum Aufschwung in den letzten zwei Jahren haben hauptsächlich ein Ire und ein Schweizer beigetragen: Conor McGregor, der in der amerikanischen UFC kämpft und in seiner Gewichtsklasse wohl der beste Fighter der Welt ist, und Volkan Oezdemir. Zwar verlor der Freiburger seinen WM-Kampf gegen Daniel Cormier, aber der UFC-Kämpfer ist eine Art «symbolischer Türöffner» für MMA-Sportler in der Schweiz.

«Er hat gezeigt, dass man es in relativ kurzer Zeit mit guter Leistung und gutem Marketing bis nach ganz oben bringen kann. Es ist unglaublich, dass wir als kleine Schweiz einen solchen Topsportler auf diesem Niveau sehen können.» Für Jencic ist ein solcher Erfolg nur noch vergleichbar mit dem Lausanner Yoann Kongolo, der im Kickboxen zur Weltspitze gehört, oder aber mit dem ehemaligen K-1-Star Andy Hug.