Der Golf-Gott ist auferstanden

Tiger Woods war in den letzten Monaten und Jahren vieles: Dauerpatient mit physischen und psychischen Problemen, Freund von Ski-Star Lindsey Vonn, Abhängiger von Medikamenten, ziel- und antriebsloser Ex-Champion, gefallener Superstar. Was er nicht mehr war: ein gefürchteter Golfer. Er, der diesen Sport so lange dominiert hatte, der 683 Wochen die Nummer 1 gewesen war.

Seit der 14-fache Major-Sieger 2013 letztmals die Spitze der Weltrangliste übernommen hatte, häuften sich die Rückschläge. Die Rückenschmerzen wurden stärker, im März 2014 unterzog er sich einem ersten Eingriff. Drei weitere sind bis heute dazugekommen, der letzte im April des vergangenen Jahres. Jede Operation schien Woods noch weiter von seinem Wunsch, dereinst wieder für seine Leistungen auf dem Platz bewundert zu werden, zu entfernen.

Das Polizeifoto, das um die Welt ging

Der unrühmliche Vorfall Ende Mai 2017 befeuerte die Spekulationen um seinen baldigen Rücktritt zusätzlich. Polizeibeamte fanden Woods mitten in der Nacht in Jupiter am Strassenrand, in seinem Auto schlafend, angegurtet, zugedröhnt. Sie nahmen ihn mit aufs Revier. Das Polizeifoto, das den gezeichneten Woods zeigt, ging um die Welt. Sein breites Siegerlächeln – eine längst verblasste Erinnerung aus einer anderen Zeit.

Woods gab sich reuig, er liess sich stationär behandeln, nachdem in seinem Körper ein gefährlicher Mix aus Schmerz- und Betäubungsmitteln sowie Mitteln gegen Angstzustände und Schlafmangel festgestellt worden war. «Ich bekomme professionelle Hilfe, um mich im Umgang mit den Medikamenten, meinen Rückenschmerzen und Schlafstörungen richtig zu verhalten», meldete er aus einer Entzugsklinik.

Um 507 Plätze verbessert

Im September sprach Woods selbst vom «möglichen Ende» seiner Karriere, weil ihn der Rücken weiterhin stark einschränke. Ende November kehrte er jedoch zurück, auf den Bahamas bestritt er ein von seiner Stiftung organisiertes Einladungs- und Wohltätigkeitsturnier. Nach Runden mit 69, 68, 75 und 68 Schlägen frohlockte er: «Ich bin bereit für eine strahlende Zukunft. Für eine Zukunft ganz ohne Schmerzen.»

Sein Gespür sollte ihn nicht täuschen. Anfang Jahr gab er in San Diego sein Comeback auf der US PGA Tour, das mit Rang 23 endete. Am vergangenen Wochenende verpasste er in Palm Harbor, Florida, bei seinem vierten Auftritt 2018 nur knapp seinen 107. Turniersieg. Ein Schlag fehlte ihm zum Briten Paul Casey. «Was für eine wunderbare Woche. Die Fans, die Atmosphäre, das Adrenalin, die letzten neun Löcher am Sonntag – wie habe ich das alles vermisst», liess er seine über sechs Millionen Follower auf Twitter wissen. Startete er als Weltnummer 656 in die Saison, ist der 42-Jährige bereits auf Platz 149 vorgeprescht.

Mitfavorit am Masters

Die Konkurrenz wird es auch registriert haben: Tiger Woods gilt es zu beachten, wenn sich die Weltelite in der ersten April-Woche zum Masters in Augusta versammelt. Er hat das grüne Jackett schon viermal gewonnen, sein letzter Triumph datiert allerdings von 2005.

Dass er in dieser Form am ersten Major des Jahres zu den Sieganwärtern gehört, bedeutet für Woods vor allem eines: Er wird wieder als Golfer wahrgenommen. Und gefürchtet.

(kai)