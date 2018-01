Der beste Catch im Cricket aller Zeiten?

Cricket ist eine Sportart, die hierzulande nur wenig Aufmerksamkeit bekommt. Zu Unrecht, wie diese Szene beweist. Das Beste daran ist, dass man sich in der Regelkunde dieser Sportart nicht auszukennen braucht, um die Rettungsaktion geniessen zu können.

In Australien gewannen die Adelaide Strikers gegen die Melbourne Renegades, in Erinnerung wird aber wohl nur «the catch» bleiben. Dwayne Bravo traf den Ball satt und spedierte ihn hoch hinauf und in Richtung Auslinie. Adelaide-Spieler Ben Laughlin musste den Ball in der Luft fangen, um den Schläger «rauszunehmen». Laughlin hätte mit dem Ball aber nicht ins Aus fallen dürfen, sonst hätte der Catch nicht gezählt.

Zurück ins Feld spediert

Laughlin schaltete sofort und schmiss den Ball rund 30 Meter zurück ins Feld, in der Hoffnung, dass ein Teamkollege diesen noch fangen würde. Und siehe da, Jake Weatherald war mit einer weiteren Sprungeinlage zur Stelle. «Benny hat den harten Teil der Arbeit gemacht, ich habe nur noch ausgebessert», sagte Weatherald.

(hua)