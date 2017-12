«Nackt rudern brachte nichts, wir tragen Hosen»

Im Ruderboot mit blosser Muskelkraft den Atlantik überqueren: Darum geht es bei der Talisker Whisky Atlantic Challenge, die am 14. Dezember in La Gomera startete. Mit dem dabei ist erstmals auch ein Schweizer Team.

Und das Team Swiss Mocean rudert vorne mit. Derzeit liegen Luca Baltensperger (26), Laurenz Elsässer (26), Yves Schultheiss (28) und Marlin Strub (26) an vierter Position. Dass sie nicht noch besser im Rennen sind, liegt an Zwischenfällen mit der Steuerung und einem gebrochenen Ruder. «Das hatte zur Folge, dass wir 18 Stunden lang gar nicht rudern konnten», sagt Marlin Strub am Dienstag per Satellitentelefon zu 20 Minuten.

An Heiligabend gabs Geschenke

Die Schweizer sind guten Mutes, dass sie bald auf den dritten Rang vordringen können. Strub: «In der Position vor uns ist ein Solo-Ruderer, der wohl langsamer wird, sobald der Wind abflaut.»

Die Stimmung im Boot sei gut, erzählt Strub. «Jetzt an den Weihnachtstagen sowieso.» Aus Anlass des Fests der Liebe setzten die Ruderer sich Chlausmützen auf. Und nicht einmal auf Geschenke mussten sie verzichten. «Man hat uns Päckli mitgegeben, die wir an Heiligabend öffneten – es waren M&Ms drin.»

Begegnungen mit Fischen, Walen und Delfinen

Anderen Menschen begegnen die Ruderer auf dem Atlantik nicht. «Lediglich am ersten Tag haben wir zwei Schiffe gesehen», sagt Marlin Strub. Und: «In der Nacht ist es unglaublich dunkel.»

Kontakte gibt es dafür mit der Tierwelt, wie Strub berichtet: «Wale folgten uns, auch Delfine haben wir gesehen.» Zudem bekamen sie unerwarteten Besuch von einem Fisch, der in ihr Boot sprang. «Wir haben ihn wieder ins Wasser zurückgeworfen.» Und sie haben laut Strub einen ständigen Begleiter: «Es gibt einen Vogel, der uns seit unserem Start nachfliegt. Jedenfalls schaut er jeden Tag wieder bei uns vorbei.»

«Nackt rudern haben wir ausprobiert»

Einen Drittel der insgesamt 4700 Kilometer langen Strecke haben die Ruderer mittlerweile geschafft. Noch dauert die Fahrt: Sie werden frühestens Mitte Januar am Ziel, der Karibikinsel Antigua, ankommen.

Vor dem Start in La Gomera hatten die Schweizer Ruderer erwogen, nackt zu rudern, um so Reibungsverluste durch Kleidung zu vermeiden. Dazu sagt Strub nun: «Wir haben es ausprobiert. Doch es hat nichts gebracht, die Vorteile haben uns nicht überzeugt. Deshalb tragen wir jetzt wieder Hosen.»

