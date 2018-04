Endlich im Ziel – mit 14 Monaten Rückstand

Als Enda O'Coineen am 6. November 2016 mit seinem Boot Kilcullen Voyager den Hafen von Les Sables-d'Olonne verliess, hiess der Präsident der Vereinigten Staaten noch Barack Obama, die USA befanden sich im Finale des Wahlkampfs, und Roger Federer war die Nummer 16 der Welt.

O'Coineen machte sich daran, das härteste Einhandregattarennen der Welt zu bestreiten: die Vendée Globe. Das Ziel war klar: einmal um die Welt – ohne Halt.

Einmal um die Welt ist Enda O'Coineen gekommen. Seine Reise dauerte aber länger als geplant. Der Ire ist erst am Sonntag wieder in Les Sables-d'Olonne eingetroffen – 1 Jahr und 146 Tage, nachdem er gestartet war. Ohne Halt hat er es nicht geschafft, und auch sein Schiff ist ein völlig anderes als das, mit dem er gestartet war.

Eigentlich hatte alles gut begonnen. Die Kilcullen Voyager fiel zwar zwischen den Hightechbooten ein wenig auf, aber sie war schnell. Nach knapp einem Monat meldete sich der Ire via Video und rezitierte auf hoher See ein Gedicht. Ein wenig später verzeichnete er die grösste zurückgelegte Distanz innert 24 Stunden.

Enda O'Coineen rezitiert auf hoher See ein Gedicht. Quelle: Youtube

Doch zwei Monate nach dem Start, gut 180 Seemeilen vor Neuseeland, geschah das Unglück: Bei einer Sturmböe brach der Mast der Kilcullen Voyager. O'Coineen schaffte es nach Dunedin, musste aber einsehen, dass er so nicht mehr weiterfahren konnte. Das Reglement der Vendée Globe besagt, dass man alleine um die Welt segeln muss, Hilfe von aussen ist nicht erlaubt. O'Coineen musste das Rennen aufgeben. Doch das Ziel, das behielt er vor Augen.

Der Ire zeichnete sich schon früh mit seinem enormen Durchhaltewillen aus. Das Segeln brachte er sich selbst bei. Als Jugendlicher segelte er mit einem Gummiboot über den Atlantik – nur um seinem Chef zu beweisen, dass das geht. Der 63-Jährige hat auch eine erfolgreiche Geschäftskarriere hinter sich, er leitet zudem verschiedene Jugendprogramme, die Kindern das Segeln ermöglichen. Er gründete das erste irische Segelmagazin. Und er sitzt dem Internationalen Verband der Irish Pubs vor.

«Ich bin der erste Ire, der alleine um die halbe Welt segelte», sagte er. «Jetzt muss ich nur noch die andere Hälfte schaffen.» Und so fand er einen Weg. Ebenfalls in Neuseeland gestrandet war nämlich das französische Boot Le Souffle du Nord. Es war auf dem Meer mit einem Gegenstand kollidiert und hatte sich dabei den Rumpf beschädigt. Und so kam es, dass sich die beiden Teams zusammenschlossen. Das französische Boot wurde während 3 Monaten in Auckland repariert, ehe O'Coineen mit der neu getauften Le Souffle du Nord Kilcullen Team Ireland im Januar dieses Jahres losfuhr.

Es war keine einfache Reise. Der Ire kämpfte sich 13'000 Seemeilen durch die Winterstürme im pazifischen Ozean, umrundete Kap Horn und segelte den Atlantik hinauf bis zu Frankreichs Küste. 66 Tage brauchte er für die zweite Hälfte seiner Weltumsegelung. Am Ende musste er gar noch ein bisschen Tempo herausnehmen. Im Hafen von Les Sables-d'Olonne waren die Feierlichkeiten auf Ostersonntag geplant, dem Fest der Auferstehung.

O'Coineen fuhr im Piratenkostüm in den Hafen ein – 437 Tage nach dem Sieger.

(abb)