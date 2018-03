Er ist eine Rugby-Sprint-Rakete

Perry Baker hat Speed – und was für einen. Der Rugby-Sevens-Star zeigte am Turnier Las Vegas Sevens, wie schnell und wendig er ist. Der Amerikaner erhielt im Spiel gegen Fidschi das Ei am eigenen Malfeld und wetzte los. 126 Meter später stand er in der Endzone des Gegners und hatte einen Versuch (Try), also 5 Punkte, sichergestellt (siehe Video oben).

Hier das Video noch einmal mit Distanzangabe:

Even for Perry Baker this is nuts. pic.twitter.com/i1eBLThTGR– Ben Coles (@bencoles_) 4. März 2018

Die USA gewannen den Halbfinal gegen Fidschi 19:7, und auch das Endspiel war eine klare Angelegenheit für die Einheimischen. Die USA bezwangen Argentinien 28:0. Der 31-jährige Baker zeichnete während des Turniers für acht Trys verantwortlich. Im Spiel gegen Fidschi wurde er vor einem Tackle mit der Höchstgeschwindigkeit von 37 km/h gemessen.

(hua)