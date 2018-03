Mit einem Metzgermesser gegen die Schmerzen

Mitten in der Nacht hört die Mutter ein lautes Geräusch aus der Küche. Sie steht auf, um nachzusehen, was los ist. Und was sie vorfindet, ist der pure Horror. Ihr vierjähriger Sohn sitzt am Boden und versucht verzweifelt, sich mit einem Metzgermesser die Finger abzuschneiden. Die Schmerzen in seiner Hand sind unerträglich geworden.

Shaquem Griffin heisst der Junge, der so sehr leidet. Als er zur Welt kommt, sind seine Finger verkümmert. Schon in der Gebärmutter legte sich ein so genanntes Amnionband um seine Hand und schnürte die Durchblutung ab. Nach der Geburt verkümmern Hand und Finger. Ein letzter Ausweg sieht der kleine Shaquem noch: sie sich endlich abzuhacken.

Im Fokus der Scouts

Mittlerweile ist Griffin 22-Jährig und hat nur noch eine Hand: Gleich am Tag nach dem schrecklichen Vorfall in der Küche brachten ihn die Eltern ins Spital, um die Amputation des linken Unterarmes in die Wege zu leiten. Für den sportbegeisterten Knaben ist sie eine Erleichterung. Leichtathletik, Baseball, Football – der Junge rennt fürs Leben gern.

Und jetzt hat er trotz seiner Behinderung nur noch einen Wunsch: Profifootballer zu werden. Genauso eben wie sein zwei Minuten älterer Zwillingsbruder Shaquill, der seit vergangenem Jahr bei den Seattle Seahawks in der National Football League (NFL) spielt. «Against all odds», hat er als Motto in sein Twitterprofil geschrieben: «gegen alle Widestände».

These twins can fly ?Shaquill & Shaquem Griffin faceoff in the 40-Yard Dash simulcam!? | @nflnetworkpic.twitter.com/Ye1fuClK5B– Seattle Seahawks (@Seahawks) 4. März 2018

Die Zwillinge Shaquill und Shaquem beim 40-Yard-Run.

Denn sein ganzes Leben lang musste Shaquem die Trainer überzeugen, dass er spielen kann wie jeder andere Athlet. Er ist Linebacker (Verteidiger) und sorgte im vergangenen Jahr für Schlagzeilen, als er dem Schulteam der der University of Central Florida mit starken Leistungen zu einer Saison ohne Niederlage verhalf und sich in den Fokus von NFL-Scouts spielte. Im November stellte er überzeugt klar: «Ich werde meine Karriere in der NFL fortsetzen.» Die Frage ist: Gibt ihm ein Team eine Chance?

Zusammen mit rund 200 anderen College-Spielern wurde er eingeladen, sich bei einer speziellen Leistungsschau, der so genannten NFL Combine, über mehrere Tage den Profiteams zu präsentieren. In dieser Combine führen die Talente Interviews mit den Clubs, unterziehen sich medizinischen Tests und messen sich auf dem Feld in verschiedenen Drills. Je besser die Spieler abschneiden, desto grösser die Chance, im Draft gezogen zu werden.

Spielt er bald zusammen mit seinem Bruder?

Und Griffin überzeugte beim Anlass in Indianapolis dermassen, dass es keine Frage mehr ist, ob er gedraftet wird – sondern wann. «Er dominierte die Combine», schrieb «NFL Network» euphorisch. Beim Bankdrücken gelangen ihm mit der Hilfe einer speziellen Prothese 20 Wiederholungen und im 40-Yard-Sprint eine Zeit von 4,38 Sekunden, eine der besten je gelaufenen Zeiten für seine Position. Nur 16 Hunderstel fehlten ihm zum Allzeitrekord.

«Wenn er nicht in den ersten zwei Tagen gedraftet wird, ist das System NFL kaputt», schrieb Richard Shermann von den Seahawks auf Twitter, einer der besten Verteidiger überhaupt. An den ersten zwei Tagen des Drafts Ende April in Dallas finden die ersten drei (von sieben) Runden statt. Mit Thomas Davis von den Carolina Panthers schrieb ein weiterer Topverteidiger: «Ich liebe es, was Shaquem Griffin leistet, um alle zu überzeugen.»

Twittter-Reaktionen zu Shaquem Griffin