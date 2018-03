Für ein paar Milliönchen wird er zum MMA-Fighter

Er hat mehr als genug und will doch immer mehr. Deshalb gilt für Floyd Mayweather: Wenn der Zahltag stimmt, ist er für vieles zu haben. Ja für fast alles, eigentlich.

Aktuell lockt den Mann mit dem besten Kampfrekord der Boxgeschichte (50:0) eine Eins mit neun Nullen, 1'000'000'000 US-Dollar. So viel glaubt Mayweather abschöpfen zu können, wenn er jenes Wagnis eingeht, mit dem er Millionen Fans fliegender Fäuste und Beine beglücken würde.

Vom Box-Rentner zum alleinigen Rekordhalter

Die Rede ist von einem Rückkampf gegen Conor McGregor. Der irische Mixed-Martial-Arts-Superstar hatte den Champion im vergangenen Sommer dazu gebracht, ein Comeback zu geben. Wobei in erster Linie die Aussicht auf einen dreistelligen Millionenbetrag Mayweather zur Rückkehr in den Ring bewegt haben dürfte. Zudem brauchte er McGregor in einem Box-Fight kaum zu fürchten. Mayweather wusste, er würde relativ einfach zu seinem 50. Sieg kommen und damit Legende Rocky Marciano hinter sich lassen.

Am 26. August begegneten sich die beiden Unterhaltungsprofis schliesslich in Las Vegas im Ring. Der Favorit siegte durch technischen K. o. in der 10. Runde. Er hatte nach gemächlichem Start das Tempo erhöht und McGregor überfordert. Klar, drängte der Unterlegene danach auf eine Revanche – im Oktagon, mit MMA-Regeln.

Training mit UFC-Champion

Mayweather schien lange wenig von der Idee zu halten, sich McGregors Kicks und Würgegriffen auszusetzen. Gerüchte über einen möglichen Rückkampf dementierte er fleissig. Erst im Februar meldete McGregor via Instagram, Mayweather sei aus den Verhandlungen ausgestiegen.

Umso mehr erstaunt, wie sich Mayweather nun gegenüber dem Promi-Portal TMZ äusserte. Der 41-Jährige verriet, dass er nächstens mit UFC-Weltergewicht-Champion Tyron Woodley an seiner Technik feilen werde: «Wir haben ein paarmal hin- und hergeschrieben und auch miteinander gesprochen. Wir werden sehr bald mit dem Training beginnen.»

Der kleine Mann (1,73 m) mit dem grossen Selbstvertrauen sieht bei sich das Potenzial, ein ganz passabler MMA-Fighter zu werden. «Ich kann ringen», sagt er. «Auf einer Skala von eins bis zehn bin ich wohl bei einer Sieben.» Seine Kicks bewertet er mit einer Vier, bezüglich Boxen gibt er sich eine 100.

Die Zahlen entscheiden

Mayweather ist durchaus bewusst, dass er Zeit braucht, um konkurrenzfähig zu werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass er die Sache hochprofessionell angehen wird. «Selbst wenn es sechs bis acht Monate dauern sollte: Wir werden sicherstellen, dass wir das alles richtig machen», sagt er.

Bleibt die Frage, wofür er sich das antun will. Etwa tatsächlich, um dereinst McGregor herauszufordern? «Ich weiss es wirklich nicht. Ich muss zuerst mit meinem Team und mit meinem Vater sprechen, dann schauen wir, was passiert», sagt Mayweather und schiebt mit einem breiten Grinsen nach: «Es hängt alles davon ab, welche Zahlen mir vorgelegt werden. Natürlich werden es die richtigen Zahlen sein. Wir werden es geschehen lassen.»

Eigentlich erstaunt es ja doch nicht, dass der Überboxer seine Komfortzone verlässt. Er hat schliesslich ein paar Hundert Millionen gute Gründe dafür.