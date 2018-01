Fussballprofi (29) stirbt an Leukämie

Von 2013 bis 2016 spielte Juan Carlos Garcia für Wigan Athletic in der englischen League One, es war seine erfolgreichste Aktivzeit. Zwischenzeitlich war der Honduraner auch an Teneriffa ausgeliehen. Nun ist der 29-Jährige tot, er verlor den Kampf gegen Leukämie. Der linke Verteidiger starb in seiner Heimat, im Kreise seiner Familie.

Als sein Vertrag 2016 mit Wigan abgelaufen war, bekam er die Erlaubnis, in England zu bleiben, um die Krebserkrankung vor Ort zu bekämpfen – mit der Unterstützung seines ehemaligen Vereins. Für die honduranische Nationalmannschaft absolvierte der Verteidiger 39 Partien. Darunter waren zwei Spiele an der WM 2014 in Brasilien. Garcia spielte auch gegen die Nati, verlor aber mit Honduras 0:3.

(hua)