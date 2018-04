Haftbefehl für MMA-Star McGregor

Er ist für grosse Sprüche und Ausraster bekannt. Aber jetzt scheint Conor McGregor den Bogen endgültig überspannt zu haben. Am Donnerstagabend Ortszeit attackierte der Ire in New York einen Bus, der mehrere Mixed-Martial-Arts-Kämpfer von einer Pressekonferenz im Vorfeld der UFC Championship 2018 hätte wegbringen sollen.

Mit einer Transportkarre schlug er eine Scheibe ein, anschliessend warf er ein Absperrgitter auf den Bus. Glassplitter flogen in den Wagen und verletzten Fighter Michael Chiesa am Kopf. Gegenüber ESPN sagte UFC-Boss Dana White: «Nach dem widerwärtigsten Vorfall, der je passiert ist, will ich nichts mehr mit McGregor zu tun haben.» Damit steht die Karriere des 29-Jährigen auf der Kippe. Und: «Conor muss mit Klagen rechnen. Dafür geht er in den Knast.» Ein Haftbefehl sei bereits ausgestellt.

Breaking! @TheNotoriousMMA Conor McGregor surrenders to the NYPD and is now in custody! ?? #UFC223https://t.co/HwnKeFQwHi– BJ Penn (@bjpenndotcom) April 6, 2018

Grund für den Ausraster sei gemäss TMZ ein Streit zwischen UFC-Kämpfer Khabib Nurmagomedov und McGregors Sparring-Partner Artem Lobov gewesen. McGregor sei auf der Suche nach dem Russen gewesen. Später sagte Nurmagomedov: ««Wenn McGregor kämpfen will, kann er mir sagen, wo.» Nurmagomedov hatte bereits am Montag grosse Töne gespuckt und «Burger King» McGregor zu einem Fight herausgefordert.

Zu diesem Duell dürfte es aber zumindest kurzfristig nicht kommen. McGregor hat sich freiwillig der Polizei gestellt und befindet sich derzeit in Gewahrsam.

Am Samstag kämpft Nurmagomedov gegen den angeschlagenen Federgewichts-Champion Max Holloway um den UFC-Gürtel im Leichtgewicht. Dieser Titel war bis jetzt in McGregors Besitz, seit er 2016 Eddie Alvarez besiegt hatte. Seiter kämpfte McGregor nicht mehr. Im November sagte er, dass er erst wieder einen UFC-Fight bestreiten werde, wenn er Co-Veranstalter sein darf.

