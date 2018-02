MMA-Fighter sorgt für eigenen K.o.

Der Mixed-Martial-Arts Kampf zwischen Timothy Woods und Tim Caron in Lincoln, Rhode Island am Freitag war gerade einmal 83 Sekunden alt, als Woods seinen eigenen Knockout verursachte. Er versuchte Caron aufs Kreuz zu legen, prallte im Fallen aber so unglücklich auf den Kopf, dass er ohnmächtig wurde. Der Ringrichter brach den Kampf unmittelbar darauf ab.

(ak)