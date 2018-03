NFL-Profi will «nackt für Jesus kämpfen»

Der 22-jährige Football-Profi Zay Jones vom NFL-Team Buffalo Bills randalierte in Los Angeles nackt wie Gott in schuf. Dabei zerschlug er Glastüren und Fenster, wie die deutsche Agentur sid vermeldet. In einem Video der Prominenten-Klatschseite TMZ.com sind blutverschmierte Wände zu sehen.

Während seines Ausrasters rief der Wide Receiver: «Ich kämpfe für Jesus». Zum Glück für den gottesfürchtigen Mann war sein Bruder Cayleb (25) anwesend, der beim Ligakonkurrenten Minnesota Vikings auf derselben Position spielt. Gemäss TMZ konnte der ältere Bruder dank seines Eingreifens den hüllenlosen Zay davon abhalten, aus dem 30. Stock zu springen.

Der Randalierer wurde von der Polizei festgenommen und in Handschellen abgeführt. Der Profi wird nun in einer medizinischen Einrichtung behandelt. In einer ersten Stellungnahme erkläten die Buffalo Bills: «Uns ist der betreffende Vorfall mit Zay Jones bekannt. Wir versuchen, mehr Informationen zu bekommen. Wir geben derzeit keinen Kommentar ab.»

(fal)