Nach 6 Stunden Taxi-Fahrt zu WM-Bronze gelaufen

Haben Sie eben «6 Stunden Taxi-Fahrt» gelesen? Richtig. Sie fragen sich nun, was das wohl kostet? Rund 2000 Franken. Ob es das wert war? Für Laura Muir ja. Denn die 24-Jährige holte sich nach diesen Strapazen eine WM-Medaille.

Beginnen wir von vorne: Muir, im nordenglischen Carlisle zu Hause, machte sich auf den Weg an die Hallen-WM der Leichtathleten in das rund 300 Kilometer weiter südlich gelegene Birmingham. Eigentlich wollte die Läuferin mit dem Flugzeug die relativ kurze Distanz zurücklegen. Wollte. Denn das Wetter spielte nicht mit.

Scheibenwischer froren fest

Sturm Emma hatte etwas dagegen. Weder mit dem Flugzeug – Muirs Team hatte mehrere Flüge gebucht, aber alle wurden wegen des schlechten Wetters gestrichen – noch mit dem Zug konnte Muir anreisen. Also musste ein Taxi her. Diese Idee hatten aber wohl noch andere. «Als wir das Haus in Carlisle verliessen, lag bereits viel Schnee, und das Taxi hatte zwei Stunden Verspätung», sagte Muir. Es folgte eine abenteuerliche Reise in den Süden.

«Es war verrückt. Wir konnten aus dem Auto nicht einmal die Kühlerhaube sehen, die Scheibenwischer froren fest.» Auch der Taxi-Fahrer hatte seine liebe Mühe mit dem Wetter. «Einmal fuhr er fälschlicherweise von der Autobahn runter, weil er nur dem Vordermann gefolgt war. Aber der hat auch nichts gesehen», erzählte Muirs Trainer Andy Young, der ebenfalls im Taxi gesessen war.

Muir überglücklich

Nach rund sechs Stunden beschwerlicher Reise kamen sie endlich in Birmingham an, wo Muir am Rennen über 3000 m teilnehmen konnte. Und sie sicherte sich die WM-Bronzemedaille hinter Genzebe Dibaba aus Äthiopien und der Niederländerin Sifan Hassan. «Das ist meine erste Medaille auf der Weltbühne, es ist Bronze, aber es bedeutet mir so viel», sagte die überglückliche Muir.

Übrigens musste die Läuferin, die an der WM auch noch über 1500 m starten wird, die saftige Rechnung nicht selber berappen – der britische Leichathletikverband übernahm sie.

(hua)