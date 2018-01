«Als Erstes gibts Burger, Pommes und Bier»

Das hätten sie sich wohl selbst nicht zugetraut. Noch nicht einmal 30 Tage sind die vier Schweizer Luca Baltensperger (26), Laurenz Elsässer (26), Yves Schultheiss (28) und Marlin Strub (26) von Swiss Mocean unterwegs, und schon fast haben sie ihr Ziel erreicht. Seit dem Start am 14. Dezember in La Gomera kämpfen die Ruderer bei der Talisker Whisky Atlantic Challenge gegen 27 andere Teams, die die gut 4700 Kilometer zurücklegen wollen.

Das Rennen



Die Talisker Whisky Atlantic Challenge gilt als eines der härtesten Ruderrennen der Welt. Ab dem 12. Dezember wollten 28 Teams den Atlantik überqueren. Über 5000 Kilometer während 30 bis 90 Tagen von La Gomera in Spanien zur Karibikinsel Antigua. Mit seiner Teilnahme unterstützt das Schweizer Team von Swiss Mocean zugleich bedürftige Kinder in Rumänien. Resultate und Tabellen

20 Minuten begleitet die Jungs seit dem Start und erreicht sie kurz vor Ende ihrer Mission bestens gelaunt. «Wir sind ready für die Ankunft», sagt Luca Baltensperger. «Wir werden unser Mindset noch etwas anpassen und nochmal Gas geben», denn keiner von ihnen könne sich vorstellen, noch länger als bis Samstag auf dem Boot zu bleiben.

Dabei lief alles wie am Schnürchen beim Schweizer Team. Einmal mussten sie ankern, um einen kleinen Schaden am Boot zu reparieren, der Wind machte mit, grosse Stürme blieben aus. Nur einen richtigen Dämpfer habe es gleich in der ersten Woche gegeben: «Unsere Musikbox gab den Geist auf. Das war ein herber Schlag.» Ein paar Krisen habe es auch gegeben, doch Aufgeben sei nie zur Debatte gestanden.

Ein Podestplatz scheint sicher

Nach fast einem Monat auf kleinstem Raum sind die vier Freunde also immer noch entspannt. Die Momente in der Kabine, in denen man mit seinen Gedanken allein habe sein können, hätten gutgetan. Trotzdem: «Uns fehlen Schlaf, Auslauf und vor allem Essen. Essen, Essen, Essen.»

Die letzten Stunden bis zum Ziel gelten deshalb der Menüplanung: «Wir malen uns alles Mögliche aus, aber am Ende wollen wir einfach einen Burger, Pommes und Bier!» Und natürlich eine Umarmung der Liebsten. Die Familien der Ruderer sind bereits in Antigua und dürfen auf eine Sensation hoffen.

Am Donnerstagnachmittag ist das Swiss-Mocean-Team auf Platz 3 des Rennens. Das zweitplatzierte Team liegt nur knapp vor den Schweizern. «Hätte uns vor dem Rennen jemand gesagt, dass wir einen Podestplatz erreichen könnten, hätten wir ihn ausgelacht.»