Schweizer Ruderer kommen in der Karibik an

Am 14. Dezember startete das Team Swiss Mocean auf der Kanareninsel La Gomera das grosse Abenteuer. Luca Baltensperger (26), Laurenz Elsässer (26), Yves Schultheiss (28) und Marlin Strub (26) wollten als erste Schweizer rudernd den Atlantik überqueren. Nun haben die Jungs nach nur 30 Tagen und 6 Stunden ihr Ziel erreicht. Am Samstag kamen sie als drittes Team in Antigua in der Karibik an.

Die Talisker Whisky Atlantic Challenge gilt als eines der härtesten Ruderrennen der Welt. Ab dem 12. Dezember wollten 28 Teams den Atlantik überqueren. Über 5000 Kilometer während 30 bis 90 Tagen von La Gomera in Spanien zur Karibikinsel Antigua. Mit seiner Teilnahme unterstützt das Schweizer Team von Swiss Mocean zugleich bedürftige Kinder in Rumänien. Resultate und Tabellen

Zusammen mit 27 anderen Mannschaften hatten sie bei der Talisker Whisky Challenge gut 4'700 Kilometer zurück gelegt. Am Ende reichte es für das Podest und den 3. Rang mit gut 14 Stunden Rückstand auf die Sieger The Four Oarsmen aus Grossbritannien. Nur zweieinhalb Stunden vor Swiss Mocean traf Team Antigua ein, das sich den zweiten Platz sicherte.

Vorfreude aufs Essen

20 Minuten hatte das Team von Anfang an begleitet und konnte erst gestern Freitag noch via Satellitentelefon mit den Ruderern reden. Noch einmal wollten sie alles geben, um das Team Antigua vielleicht doch noch einzuholen. «Wir sind ready für die Ankunft», sagte Luca Baltensperger. «Wir werden unser Mindset noch etwas anpassen und nochmals Gas geben.» Für den zweiten Platz hat es dann knapp doch nicht gereicht, trotzdem können die vier stolz sein auf ihre Leistung, denn mit einem Podestplatz hatten sie nicht gerechnet.

Nun dürften Luca, Laurenz, Yves und Marlin froh sein, wieder festen Boden unter den Füssen zu haben. Nach fast einem Monat auf hoher See freuen sie sich vor allem auf eines: Essen! «Wir malen uns alles Mögliche aus, aber am Ende wollen wir einfach einen Burger, Pommes und Bier!»

Begeisternder Empfang auf Antigua. (Video: Facebook Swiss Mocean)





Die Zieleinfahrt im Video.

(Video: Facebook)

(bee)