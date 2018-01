Vom Dopingjäger zur Uni-Prüfung gefahren

Der 400-m-Hürdenläufer erhielt morgens um 6 Uhr Besuch von Antidoping Schweiz, konnte aber trotz zwei Anläufen einfach nicht pinkeln. Da geriet Hussein allmählich in Not. Denn der Medizinstudent musste um 8 Uhr an der Uni zur Prüfung. Der Dopingkontrolleur fuhr ihn kurzerhand hin – und anschliessend auch wieder zurück. Mit doppeltem Erfolg: Hussein bestand die Prüfung und pinkeln konnte er dann auch noch.

Damit war dieser einzigartige Montag für den 29-jährigen Thurgauer jedoch noch längst nicht vorbei, wie er auf Instagram eindrücklich dokumentiert. Anschliessend ging es für Hussein zu seinem Barbier, wo er optisch reisetauglich gemacht wurde. Denn der Europameister von 2014 in Zürich verduftet nun ins Trainingslager nach Südafrika.

Natürlich geht es selbst an einem solch verrückten Tag für einen Musterathleten wie Hussein nicht ohne Sport. Auch im Gym machte er noch seine Aufwartung, wie er ebenfalls auf Instagram mit einem Video zeigt. Und anschliessend wurde dann mit der Familie und dem Team noch sein Geburtstag vom 4. Januar nachgefeiert. Man kann nicht sagen, dass im Leben von Kariem Hussein nichts läuft!





