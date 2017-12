Der Abend der Topshots beginnt mit Snakebite

Zuerst wird die Weltnummer 2, Peter «Snakebite» Wright, den Saal des Alexandra Palace in London zum Kochen bringen. Dabei ist es keine Selbstverständlichkeit, dass der Schotte überhaupt an der WM mit von der Partie ist. Ende November hatten sich bei Wright drei Gallensteine heftig bemerkbar gemacht. Mittels Medikamenten und einer Ernährungsumstellung hat der 47-Jährige die Probleme grösstenteils in den Griff bekommen. Ob er um eine Operation herumkommt, ist jedoch noch nicht sicher.

Wright wird gegen Jamie Lewis bis in die Pfeilspitzen motiviert sein, in die dritte Runde einzuziehen und seinem Traum einen Schritt näher zu kommen, zum ersten Mal Darts-Weltmeister werden.

Vincents weisse Weste

Nach Wright wird sich der einst schnellste Spieler der Welt mit einem Landsmann messen: Vincent van der Voort trifft auf Raymond van Barneveld. Van Barneveld ist an Nummer neun gesetzt und damit um 24 Plätze besser klassiert als van der Voort. Das muss allerdings nichts bedeuten, denn bislang hat er sich in ausgezeichneter Verfassung präsentiert. Van der Voort musste noch keinen Satzverlust hinnehmen. Aber auch Barney ist stark unterwegs: Van Barneveld gab bislang auch nur einen Satz ab.

Übrigens: Vincent van der Voort, der Dutch Destroyer, hat den Titel als schnellster Spieler der Welt mittlerweile wohl an Werfer wie zum Beispiel Ricky Evans verloren. Sie glauben es nicht? Dann schauen Sie sich diesen 9-Darter in neun Sekunden an:



(Quelle: Youtube)

Und wenn die beiden Holländer den Sieger unter sich ausgemacht haben, gehört das Ally Pally Michael van Gerwen. Die Weltnummer 1 trifft auf Gerwin Price. Mit seinem Stiernacken passt Price so gar nicht ins Bild der bierbäuchigen Dartsprofis. Das liegt daran, dass Price früher Rugbyspieler war. Doch die ganze Muskulatur dürfte ihm im Normalfall wenig nützen, wenn er gegen den Topfavoriten van Gerwen anzutreten hat. Doch wer weiss: An dieser WM gab es bereits die eine oder andere Überraschung.

(dmo)