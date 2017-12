Viertelfinal-Leckerbissen am Freitagabend

Am Freitagabend wird der Thermometer im Ally Pally nochmals ein paar Grad mehr anzeigen, wenn zwei Top-Partien in den Viertelfinals an der Darts-WM anstehen.

Im holländischen Showdown duelliert sich Michael van Gerwen mit Raymond van Barneveld im ersten Spiel des Abends. Und während Barney in der dritten Runde mit Vincent van der Voort, ebenfalls einem Holländer, keine grösseren Probleme hatte und die Partie souverän 4:1 für sich entschied, präsentierte sich die Weltnummer eins van Gerwen nicht in gewohnter Verfassung. «Ich fühlte mich nicht gut, spielte schlecht», gab er nach dem Match zu.

Anderson trifft auf Taylor

Sein Gegner hiess Gerwin Price, ist ehemaliger Rugbyspieler, Nummer 16 der Setzliste und verlangte van Gerwen alles ab, der seinerseits ein für ihn ungewohnt wackliges Spiel zeigte und immer mal wieder die Doppel zum Auschecken verpasste. Van Barneveld dürfte dies sicher mitbekommen und sich seinen Reim darauf gemacht haben. Van Gerwen gewann letztendlich doch noch 4:2, nachdem er um ein Haar 2:3 in den Sätzen in Rückstand geraten wäre. Doch Price nutzte seine Chance nicht. Gegen van Barneveld wird van Gerwen jedoch nicht auf verpasste Möglichkeiten setzen können.

Ebenfalls unter den besten acht der Welt reiht sich einmal mehr Phil Taylor ein. Der 16-fache Weltmeister fegte seinen Kontrahenten Keegan Brown im Achtelfinal mit einem Whitewash, einem 4:0-Sieg von der Bühne. Dabei spielte die 57-jährige lebende Darts-Legende einen Average von 101,28. Auch Taylors Check-out-Quote passt – und damit ist das Urgestein tatsächlich nochmals ein heisser Kandidat auf den WM-Titel.

Gary Anderson heisst die Hürde, die Taylor überwinden muss, um in den Halbfinal vom Samstag einzuziehen. Anderson, die Weltnummer drei, benötigte etwas länger für seinen Viertelfinal-Einzug gegen Steve West. Vor allem seine etlichen verpassten Matchdarts im entscheidenden Leg zum 4:2-Erfolg dürften dem Schotten zu denken gegeben haben. Eines ist klar: Taylor wird solche Fehlschüsse bestrafen.

Historisches verpasst

Der in Serbien geborene und für Österreich spielende Mensur Suljovic verpasste derweil am Donnerstag Historisches. Er hätte als erster deutschsprachiger Spieler in die Runde der besten acht vorstossen können. Mit Betonung auf «hätte», wäre er nicht von Dimitri van den Bergh aus Belgien regelrecht vom Podest gefegt worden. Ebenfalls mit einem Whitewash fertigte van den Bergh, die Weltnummer 43, den als Nummer fünf gesetzten Suljovic ab. Jugendweltmeister van den Bergh verlor anschliessend am Freitagnachmittag eine hochdramatische Partie gegen Rob Cross 4:5.

(dmo)