11 Bücher, die Sie diesen Sommer schlauer machen

Ob auf dem Balkon, in der Badi, auf dem Berg oder am Strand: Die heissen Tage eignen sich hervorragend, um die Nase mal wieder in ein gutes Buch zu stecken. Doch wer das vorhat, hat die Qual der Wahl.

Umfrage Welche Art Bücher lesen Sie am liebsten? Krimis und Thriller.

Romane und Erzählungen.

Comics.

(Auto-)Biografien.

Sachbücher.

Ratgeber.

Bild- und Kunstbände.

Ich lese nicht.

Damit Sie sich gar nicht erst mit schlechten Werken beschäftigen müssen, haben wir Ihnen unsere Top 11 des Sommers zusammengestellt (siehe Bildstrecke oben). Sie machen schlau und dabei auch noch Spass.