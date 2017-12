25 Jahre nach der Zeugung geboren – wie geht das?

Am 14. Oktober 1992 froren Mitarbeiter des National Embryo Donation Center im US-Bundesstaat Tennessee einen Embryo (siehe Box) ein. Mehr als 24 Jahre lang lag dieser auf Eis – bis er von Tina Gibson erfolgreich ausgetragen wurde: Am 25. November 2017 kam die kleine Emma Wren zur Welt. Ein Weltrekord-Baby, weil sie aus dem ältesten gefrorenen Embryo entstand, der je zu einer erfolgreichen Geburt geführt hat.

Wann spricht man von einem Embryo?



Der Start ins Leben eines Menschen beginnt mit einer Verschmelzung: Kurz nachdem ein Spermium in eine reife Eizelle eingedrungen ist, treffen die Chromosomen von Ei- und Samenzelle aufeinander. Etwa 30 Stunden danach teilt sich die befruchtete Eizelle zum ersten Mal – ein Vorgang, der sich von nun an etwa alle 20 Stunden wiederholt und der den Übergang zum Embryo darstellt.

Ihre Geschichte hat bei den 20-Minuten-Lesern viele Reaktionen ausgelöst. Mehr als 400 Kommentare sind dazu eingegangen. Besonders oft wurden Bedenken geäussert, die lange Lagerzeit könnte dem Mädchen gesundheitliche Folgen bescheren.

Wie lange sind tiefgekühlte Embryos haltbar?

Grundsätzlich unbegrenzt, da bei der sogenannten Kryokonservierung (von griechisch «krýos» – «Kälte» und lateinisch «conservare» – «erhalten») die Zellen der Embryos in eine Art Kältestarre gebracht werden, in der alle Stoffwechselvorgänge nahezu zum Stillstand kommen. Nach dem Auftauen können die Zellen ihre normalen physiologischen Prozesse wieder aufnehmen. Embryonen können dann zum Beispiel in die Gebärmutterhöhle transferiert werden.

Birgt die Kryokonservierung überhaupt keine Probleme?

Doch. Während die Lagerung in der Kälte unproblematisch ist, stellen sowohl das Einfrieren als auch das Auftauen für die Zellen eine gewisse Belastung dar. Trotz zunehmender Verbesserungen auf dem Gebiet der Kryotechnik übersteht ein kleiner Teil der Embryos das Auftauen nicht. Diese stehen dann für einen Embryotransfer – so wird das Einsetzen des aufgetauten Embryos in die Gebärmutter genannt – nicht mehr zur Verfügung.

Wie läuft das Einfrieren ab?

Für die Kryokonservierung von Embryos sind sehr niedrige Temperaturen notwendig. Dazu wird flüssiger Stickstoff verwendet, dessen Temperatur bei -196° Celsius liegt. Bei diesen Temperaturen werden alle biologische Aktivitäten angehalten, ohne jedoch den Organismus zu schädigen. Das Herunterkühlen kann mehrere Stunden dauern.

Um zu verhindern, dass sich während des Einfrierens Eiskristalle bilden, die die Zellen schädigen können, kommt ein sogenanntes Kryoprotektivum, eine Art Frostschutzmittel, zum Einsatz. Dieses stabilisiert die Zellmembranen, verringert die Eiskristallbildung und minimiert durch die Bindung von Wassermolekülen den Einfluss hoher Elektrolytkonzentrationen.

Ist die Kryokonservierung auch in der Schweiz erlaubt?

Ja, allerdings wäre ein Weltrekord-Baby wie Emma Wren Gibson hierzulande nicht denkbar, denn in der Schweiz dürfen Zellen nur maximal fünf Jahre tiefgefroren werden. Ausnahmen gelten für schwer erkrankte Menschen wie Krebspatienten, die ihre Zellen vor einer Strahlentherapie einfrieren lassen können. Dann können sie lebenslang konserviert werden. Nach dem Tod des Spenders ist die Vernichtung der kryokonservierten Zellen gesetzlich vorgeschrieben.

Bedeutet Social Freezing, wie es beispielsweise Apple seinen Mitarbeiterinnen anbietet, das Gleiche wie Kryokonservierung?

Im Prinzip handelt es sich dabei um ein und dasselbe Verfahren. Allerdings bedeutet Social Freezing ausschliesslich das Tiefgefrieren von unbefruchteten Eizellen ohne medizinischen Grund. Diese Möglichkeit gibt Frauen, die sich ihren Kinderwunsch zurzeit nicht erfüllen können oder wollen, grössere Chancen auf eine Schwangerschaft jenseits des Alters von etwa 35 Jahren.