Mit Intervallfasten purzeln die Feiertagspfunde

Nicht nur nach den Feiertagen gilt: Wer seiner Figur, aber auch seiner Gesundheit etwas Gutes tun will, sollte ein wenig auf das Gewicht schauen (siehe Box).

Schon ein wenig abnehmen bringt viel



Bereits der Verlust von wenigen Kilogramm wirkt laut einer Bereits der Verlust von wenigen Kilogramm wirkt laut einer Studie von US-Forschern Wunder für die Gesundheit der Betroffenen. So werden schon bei einem Gewichtsverlust von fünf Prozent mehrere Risikofaktoren für Typ-2-Diabetes und koronare Herzerkrankungen deutlich vermindert: Der Blutzuckerwert nimmt ab, der Stoffwechsel verbessert sich, ebenso die Insulin-Sensitivität der Organe. Wird das Gewicht um zehn Prozent reduziert, profitieren verstärkt auch die Muskeln. Allgemein vergrössern sich die positiven Gesundheitseffekte etwa beim Fettstoffwechsel und den Entzündungswerten. Wissen-Push



Eine gute Möglichkeit stellt laut mehreren Studien das sogenannte Intervallfasten dar. Dabei verzichtet man in der Regel 12 bis 14 Stunden auf Nahrung und deckt seinen kompletten Kalorienbedarf in den restlichen acht Stunden.

Essenspausen liegen in unserer Natur

Die Idee dahinter gründet in der Urgeschichte des Menschen: Unsere frühen Vorfahren «waren praktisch ständig auf der Suche nach Essen, um zu überleben», sagt Hans Hauner, Ernährungsmediziner an der Uniklinik München, gegenüber Derstandard.at.

Wann sie das nächste Mal etwas finden würden, wussten die Urmenschen aber nicht. Demnach seien wir evolutionsbiologisch auf regelmässige Essenspausen programmiert.

Schneller schlank und gesünder

Dass diese Art der Gewichtsreduktion gesünder und schneller zum Erfolg führt als Verzicht, belegt unter anderem eine von Forschern des kalifornischen Salk Institutes im Fachjournal «Cell Metabolism» veröffentlichte Studie an Mäusen.

Darin hatten die Wissenschaftler die tierischen Probanden fettreich ernährt. Allerdings hatte nur ein Teil von ihnen den ganzen Tag Zugang zum Futter. Die andere Gruppe kam nur während einiger Stunden in den Genuss.

Dabei zeigte sich: Jene Tiere, die ihr Futter in einem Zeitfenster von neun bis zwölf Stunden zu sich nehmen durften, blieben um einiges schlanker und waren gesundheitlich fitter als ihre Artgenossen, die die gleiche Menge Futter über einen Zeitraum von 24 Stunden verzehrten.



Die Nager-Studie zeigt: Auf die Uhr schauen wirkt schneller und besser als Kalorien zählen. (Video: Salk Institute)

Prominentes Beispiel

Dass das Intervallfasten tatsächlich zielführend ist, beweist zurzeit der deutsche Mediziner und Comedian Eckart von Hirschhausen. Er hat die Methode am eigenen Leib ausprobiert und innerhalb von drei Monaten zehn Kilogramm verloren.

Im Gesundheits-Magazin «Stern gesund leben» sagt Hirschhausen: «Jeder hat doch schon mal versucht, eine Scheibe Gurke auf drei Mahlzeiten zu verteilen. Und nachts am Kühlschrank schlug das Jo-Jo zu. Längere Pausen funktionieren viel entspannter.»

Laut Biochemiker Frank Madeo vom Institut für Molekulare Biowissenschaften an der Karl-Franzens-Universität in Graz dauert es rund zwei Wochen, bis sich der Körper an die Umstellung gewöhnt hat: «Dann ist der Hunger weg und der Körper braucht stundenlang keine Nahrung mehr.»

Worauf man beim Intervallfasten achten muss, erfahren Sie in der obigen Bildstrecke.

