Finde heraus, wie viel Kaffee gut für dich ist

Moderater Koffeinkonsum wirkt sich laut Forschern der Universitäten Southampton und Edinburgh eher positiv als negativ auf die Gesundheit aus. Als moderat deklarieren sie den Konsum von drei bis vier Tassen Kaffee am Tag.

Auch mehr zu trinken, sei nicht schädlich, schreibt das Team im «British Medical Journal». Die positiven Effekte seien lediglich weniger stark ausgeprägt.

Wenige Klicks, viele Erkenntnisse

Was in der Studie jedoch ausser Acht gelassen wurde, ist, dass auch andere Produkte Koffein enthalten, bei denen man es nicht unbedingt erwarten würde. Dazu zählen neben Eis- und Grüntee auch Kakao sowie Vollmilch- und Zartbitter-Schokoladen. Da nicht den Überblick über den eigenen Koffeinkonsum zu verlieren, ist gar nicht so einfach.

Dessen sind sich offenbar auch die Experten vom deutschen Bundeszentrum für Ernährung bewusst, denn sie haben mit «Check deine Dosis» einen Koffeinrechner geschaffen, mit dem jeder für sich selbst ermitteln kann, welche Menge Koffein für ihn ratsam ist (siehe Bildstrecke).

Zudem liefert die Website Infos dazu, wie Koffein wirkt, in welchen Produkten es enthalten ist und wie viel Koffein während der Schwangerschaft und in der Stillzeit als erlaubt angesehen werden.

