So sieht eine Frau nach einem Hustenanfall aus

So gefährlich kann Husten sein! Eine Untersuchung im Spital zeigte laut «New England Journal of Medicine», dass die 66-Jährige durch ihre Atembeschwerden sogar innere Verletzungen davontrug: Einen Durchbruch an der Brustwand und einen verschobenen Rippenbruch.

Die Frau hatte schon zuvor einen Arzt aufgesucht, der aber «nur» eine Grippe diagnostizierte. Als die Symptome immer quälender wurden, stellte sich der wahre Grund dafür heraus. Die Patientin litt an Keuchhusten – und das, obwohl sie acht Jahre zuvor dagegen geimpft worden war.

Keuchhusten ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die tödlich ausgehen kann. Aktuell müssen in der Schweiz circa 30 Kinder pro Jahr aufgrund von einer Keuchhustenerkrankung ins Spital – die meisten davon sind Säuglinge. In den letzten 15 Jahren wurden vier keuchhustenbedingte Todesfälle gemeldet, heisst es auf der Seite des Bundesamts für Gesundheit.

