Böser Guineawurm wehrt sich gegen die Ausrottung

Die Betroffenen infizieren sich meist über ungefiltertes Trinkwasser mit dem Guineawurm, genauer über die darin schwimmenden und von Wurmlarven befallenen winzigen Ruderfusskrebse (Copepoda).Nach dem Ableben der Krebse wandern die Parasitenlarven vom Magen aus in den Darm, durchdringen dessen Schleimhaut und paaren sich. Während das Männchen kurz danach stirbt, wächst das befruchtete Weibchen auf eine Länge von bis zu einem Meter und wandert nach und nach zu den Extremitäten – meist zu den Füssen –, wo es seine Larven ablegt.Weil das Durchstossen der Haut für den Wirt äusserst schmerzhaft ist, halten die Betroffenen ihre Gliedmassen ins kalte Wasser von Seen oder Flüssen. Weil die Larven so wieder ins Wasser gelangen, trägt das zur weiteren Verbreitung des Parasiten bei. (Bild: Wikimedia Commons/CDC/PD)