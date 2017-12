Ketamin lindert Suizid-Gedanken innert Stunden

Ketamin wurde in den 1960er-Jahren als Anästhetikum entwickelt und hat inzwischen auch einen gewissen Bekanntheitsgrad als Partydroge erhalten. Seit einiger Zeit wird aber auch seine Wirkung bei der Behandlung von Depressionen erforscht. So zeigte eine Studie aus Wien im vergangenen Jahr, dass Ketamin rasche Hilfe bei Depressionen verspricht. Nun haben Forscher des Columbia University Medical Center in New York nachgedoppelt und die Wirkung von Ketamin spezifisch bei suizidalen Gedanken untersucht.

Suizidgedanken? Hier finden Sie Hilfe



Beratung:

Dargebotene Hand, Tel. 143, (

Online-Beratung für Jugendliche mit Suizidgedanken:

Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, (

Kirchen (



Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:

Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils (

Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid (

Verein Regenbogen Schweiz ( Beratung:Dargebotene Hand, Tel. 143, ( 143.ch Online-Beratung für Jugendliche mit Suizidgedanken: U25-schweiz.ch Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, ( 147.ch Kirchen ( Seelsorge.net Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils ( Nebelmeer.net );Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid ( Verein-refugium.ch );Verein Regenbogen Schweiz ( Verein-regenbogen.ch ). Wissen-Push



Abonnieren Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Wissen-Kanals. Sie werden über bahnbrechende Erkenntnisse und Entdeckungen aus der Forschung, Erklärungen zu aktuellen Ereignissen und kuriose Nachrichten aus der weiten Welt der Wissenschaft informiert. Auch erhalten Sie Antworten auf Alltagsfragen und Tipps für ein besseres Leben.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Wissen-Kanal aktivieren.

Für die Studie wurden 80 Freiwillige, die akut suizidgefährdet waren, entweder mit Ketamin oder dem Wirkstoff Midazolam behandelt. Innerhalb von nur 24 Stunden zeigte sich Ketamin wesentlich wirksamer bei der Bekämpfung suizidaler Gedanken als Midazolam. Dazu kommt, dass der positive Effekt der verabreichten Ketamin-Dosis auch nach sechs Wochen noch anhielt, wobei die Therapie durch eine psychiatrische Behandlung ergänzt wurde.

Weitere Studien nötig

Der Hauptautor der Studie, Psychiater Michael Grunebaum, sagte dazu in einer Mitteilung, es gebe einen kritischen Zeitraum, in dem selbstmordgefährdete Patienten schnelle Linderung brauchten. «Die derzeit erhältlichen Antidepressiva können zwar suizidale Gedanken bei depressiven Patienten lindern, benötigen dafür aber zum Teil mehrere Wochen», so Grunebaum weiter.

Bevor nun Ärzte mit der Verschreibung von Ketamin beginnen können, braucht es aber noch weitere Studien. So gilt es, mehr über die Nebenwirkungen herauszufinden. In der Studie wurde bei den Patienten nach der Verabreichung von Ketamin Bluthochdruck und ein Gefühl der Loslösung vom eigenen Körper beobachtet.

Nicht offiziell zugelassen

Der Effekt von Ketamin verschwindet zudem ohne Zusatzbehandlung ziemlich schnell. Da die Verabreichung aber bisher intravenös erfolgt, ist eine Langzeitbehandlung nicht unkompliziert. Eine Verbesserung könnte hier die Verabreichung per Nasenspray bringen, an der zurzeit geforscht wird.

Schliesslich ist Ketamin zur Behandlung von Depressionen noch nicht offiziell zugelassen. Praktiziert wird zurzeit lediglich der sogenannte Off-Label-Einsatz. Darunter versteht man den Einsatz von Medikamenten bei Krankheiten, für die sie gar nicht offiziell genehmigt sind.

Grunebaum hofft nun, dass weitere Studien zu Ketamin den Weg für neuartige Antidepressiva ebnen könnten, die schneller wirken und das Potenzial haben, Patienten zu helfen, die nicht auf die bisher erhältlichen Behandlungsmethoden ansprechen.

(jcg)