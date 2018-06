Wer auf dem Land aufwächst, ist im Vorteil

Zwischen Stadt- und Landmenschen gibt es viele Unterschiede. Einen bislang unbekannten Aspekt haben jetzt Forscher des Universitätsklinikums Ulm aufgedeckt.

Wie das Team um Stefan O. Reber in den «Proceedings of the National Academy of Sciences» schreibt, haben Menschen, die auf dem Land aufwachsen, später deutlich weniger Probleme mit Stress.

Bewerbungsgespräch als Stresstest

Für die Studie teilten die Stressforscher die Teilnehmer in zwei Gruppen auf. In der ersten fanden sich all jene Männer und Frauen, die die ersten 15 Jahre ihres Lebens auf dem Land gelebt haben und dort Nutztierkontakt hatten.

In der zweiten Gruppe waren Menschen versammelt, die in den ersten 15 Jahren in der Stadt aufgewachsen sind und in dieser Zeit keinen Kontakt zu Haustieren hatten.

Anschliessend wurden alle Probanden einem Stresstest ausgesetzt: Sie mussten zum Vorstellungsgespräch für ihren Traumjob und dort unter anderem von 3768 in 17er-Schritten runterzählen. Um herauszufinden, wie sehr sie dabei unter Druck gerieten, entnahmen die Forscher noch Blut- und Speichelproben.

Immunsystem von Landeiern bleibt gelassener



Ergebnis: Zwar waren es die Menschen vom Land, die während des Jobinterviews stärker in Wallung gerieten. Das schlug sich nicht nur in ihrer Selbstauskunft, sondern auch in den Messwerten nieder: Sie produzierten deutlich mehr Stresshormone als die Stadtmenschen.

Doch gleichzeitig liess sich das Immunsystem der einstigen Landkinder nicht so stark zu einer Reaktion provozieren wie das der einstigen Stadtkinder, die früher keinen Kontakt zu Tieren hatten.

Chronische Entzündungen



Das werten die Forscher so, dass das Immunsystem der Ländler Stress besser verkraftet, heisst es in einer Mitteilung.

Die neuen Erkenntnisse sind wichtig, denn überschiessende Immunantworten sind für die Gesundheit ein Problem, weil diese häufig zu chronischen Entzündungsreaktionen führen. «Solche Prozesse spielen beispielsweise bei der Entstehung von Asthma und allergischen Erkrankungen eine Rolle, vergrössern aber auch das Risiko für psychische Erkrankungen wie etwa Depressionen und Posttraumatische Belastungsstörungen», so Reber.

