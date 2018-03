Warum ihr viel öfter an Konzerte gehen solltet

Menschen, die regelmässig an Konzerte oder Festivals gehen, haben eine deutlich längere Lebenserwartung als Menschen, die von Livemusik nicht so viel halten. Das berichten Forscher um Patrick Fagan vom Goldsmiths College in London in einer vom Mobilfunkanbieter O2 in Auftrag gegebenen Studie.

Synchronisierte Gehirne



Konzerte sind eine besondere Erfahrungen. Das liegt womöglich daran, dass Livemusik die Gehirne des Publikums auf eine Wellenlänge bringt. Wie Forscher um Konzerte sind eine besondere Erfahrungen. Das liegt womöglich daran, dass Livemusik die Gehirne des Publikums auf eine Wellenlänge bringt. Wie Forscher um Molly J. Henry von der University of Western Ontario nachgewiesen haben, synchronisieren die Hirnwellen der Zuschauer von Live-Musik stärker als wenn sich das Publikum nur eine Musikaufnahme anhört. Das berichteten Henry und ihre Kollegen an der 25. Jahresversammlung der amerikanischen Cognitive Neuroscience Society in Boston. Wissen-Push



Konkret: Wer alle 14 Tage im Publikum steht, lebt bis zu neun Jahre länger.

Alles wird besser

Verantwortlich dafür ist laut den Forschern das Glücksgefühl, das durch das Erlebnis hervorgerufen wird. Als Grund dafür nennen Fagan und seine Kollegen unter anderem die Steigerung des Selbstwertgefühls (plus 25 Prozent), die Nähe zu anderen (plus 25 Prozent) und mentale Stimulierung (plus 75 Prozent).

Um in den Genuss der positiven Effekte zu kommen, braucht es nicht viel: Der Untersuchung zufolge steigert ein 20-minütiger Konzertbesuch das Wohlbefinden um 21 Prozent. Zum Vergleich: Yoga bewirkt lediglich einen Anstieg von 10 Prozent, Gassi gehen sogar nur einen von 7 Prozent.

Nicht zum ersten Mal

Findige Menschen könnten O2 unterstellen, die Studie aus nicht ganz uneigennützigen Gründen finanziert zu haben. Das Unternehmen sponsert neben der O2-Arena in London noch 18 weitere Event-Hallen in Grossbritannien. Zudem bietet es seinen Kunden Zugang zu Konzerttickets.

Dem Ergebnis der Studie tut das aber keinen Abbruch. Schliesslich kamen früher auch andere Forscher zu dem gleichen Schluss (siehe Bildstrecke).

