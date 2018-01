Was hilft wirklich gegen Kater und was nicht?

Schon aus gesundheitlichen Gründen sollte man nicht zu viel Alkohol trinken. Das ist klar. Doch es gibt immer wieder Anlässe, die sich nicht allein mit Mineralwasser bestreiten lassen – zum Beispiel an Silvester.

Umfrage Hast du gestern zu tief ins Glas geschaut? Offensichtlich. Mein Schädel brummt wie verrückt.

Ein bisschen, mir ist lediglich ein wenig blümerant.

Nein, ich bin topfit.

Ich trinke keinen Alkohol.

Den Kater am nächsten Morgen nehmen da viele Menschen gern in Kauf. Schliesslich gibt es ja genügend Tipps und Tricks, wie sich der rasch lindern lässt. Doch wie viel Wahrheit steckt in den gut gemeinten Ratschlägen? Klick dich durch die obige Bildstrecke und du erfährst es.

So bleibt der Kater gleich fern

So harmlos wie der Ausdruck Kater vermuten lässt, ist er der Zustand übrigens nicht. Tatsächlich handelt es sich dabei um die Folge einer leichten Alkoholvergiftung.

Doch so weit muss es gar nicht kommen: Wer ein paar Tipps vor dem Trinken beherzigt, kann dem Brummschädel entgehen – ohne auf Alkohol verzichten zu müssen:

Wer klug trinkt, leidet weniger

